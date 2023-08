Slovenke na drugi tekmi z Azerbajdžanom izgubile

Izbranke italijanskega stratega na slovenski klopi Marca Bonitte so zadnji del priprav na evropsko prvenstvo začele z dvema tekmama z Azerbajdžanom. Na prvem od dveh dvobojev so bile boljše s 3:1, na drugem pa po precej bolj izenačenem dvoboju morale priznati premoč tekmicam po petih nizih.

Preselile so se v Maribor, kjer je bila ta tekma del odbojkarskega spektakla, kot so pri domači zvezi poimenovali dvojni spored - sledila je namreč še prijateljska tekma moške reprezentance proti Egiptu, na njej pa se je reprezentančno upokojil Mitja Gasparini.

Odbojkarice so dvoboj z Azerbajdžankami začele zanesljivo, povedle z 9:6 in prednost v uvodnem nizu vseskozi zadržale. V drugem nizu so slovenske hitro zaostale (10:12) in potem niso mogle več priti blizu tekmicam, ki so niz dobile s 25:20. V tretjem so gostiteljice odgovorile s podobno mero in brez večjih težav zmagale s 25:17, bolj izenačen pa je bil spet četrti niz. Slovenke so se približale na 19:21, a nazadnje izgubile z 22:25 Odločal je peti niz, v katerem so se gostiteljice že znašle v velikem zaostanku (8:12), a so se še vrnile in izenačile na 13:13. V končnici so bile spet bolj zbrane Azerbajdžanke in na koncu slavile s 16:14.

Pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji, bodo Slovenke odigrale še dve prijateljski tekmi, s Hrvaško se bodo pomerile 12. in 13. avgusta v Ljubljani.

Prva tekma na EP v Gentu pa Slovenke čaka proti Poljski 18. avgusta. V skupini A igrajo še domačinke Belgijke, Madžarke, Srbkinje in Ukrajinke.