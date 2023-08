Ob hudi naravni katastrofi, ki je v začetku meseca prizadela Slovenijo, in misli na vse tiste, ki so čez noč ostali brez vsega, niso ostali ravnodušni niti slovenski odbojkarji, ki začenjajo svojo akcijo zbiranja sredstev . Slovenski reprezentanti so v sklad prispevali prvih 11 tisoč evrov, akcija pa bo trajala do 16. septembra, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Avgustovske katastrofalne poplave so močno prizadele kar nekaj krajev po Sloveniji. Po ponedeljkovih besedah premierja Roberta Goloba je "bilo v poplavah po nekaterih podatkih prizadetih med deset tisoč in 15 tisoč družin oziroma domov, od tega je okoli tisoč družin takšnih, ki so izgubile vse." Precej teh na Koroškem, kjer je zraslo in še raste lepo število slovenskih odbojkarjev in odbojkaric.

Odbojkarska družina se je po nedavni ujmi pridružila več slovenskim športnikom, ki so obljubili pomoč prizadetim v poplavah. Moška odbojkarska reprezentanca, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre, se je vsesplošni pomoči takoj priključila in na najbolj prizadeta območja dostavila zaloge hrane z daljšim rokom uporabe ter ročno orodje za odpravo posledic poplav.

"Vprašali smo se, kaj lahko naredimo, pa ne, ker bi se želeli izpostavljati, ampak morda povsem sebično, ker čutimo, da je nekaj treba narediti, ker smo čutili, da bi radi nekaj prispevali, da bi se potem tudi sami počutili bolje, če že ne moremo biti na terenu. Zbrali smo denar, kupili opremo in nekaj hrane, s Kedačičem sva se odpeljala. Prizori pa … Nepredstavljivi. V Črni na Koroškem je bilo zelo hudo. Še danes dobim kurjo polt, ko o tem govorim. Ne moreš si niti predstavljati, do kam lahko seže voda. Če tega ne vidiš v živo, težko verjameš. Šele ko si tam, se zaveš, kako nemočen si proti naravi," je za Sportal pred dnevi dejal vodja reprezentance Alen Djordjevič, ki je obiskal nekatere prizadete kraje.

Slovenci so nato v zakulisju pripravljalnih tekem v Mariboru gostili dve mladi odbojkarici, ki sta v poplavah ostali brez doma, skupaj z donatorji so poskrbeli za njuno novo športno opremo in jima podarili podpisana dresa reprezentance ter tako vsaj malo skušali zjasniti temačne dneve, ki so doleteli tudi njuni družini, so zapisali pri OZS.

"Ni nam dalo miru, ves čas smo v mislih premlevali, kako bi lahko še dodatno pomagali ljudem, ki so utrpeli največje izgube." Foto: OZS

Premlevali, kako bi pomagali najbolj prizadetim

A fantje se pri tem niso ustavili. "Ni nam dalo miru, ves čas smo v mislih premlevali, kako bi lahko še dodatno pomagali ljudem, ki so utrpeli največje izgube," so dejali v slovenskem odbojkarskem taboru, v katerem želijo pomagati predvsem odbojkarskim družinam, ki so jih poplave najbolj prizadele.

K akciji bodo slovenski odbojkarji poleg ljubiteljev slovenske odbojke povabili še celotno svetovno odbojkarsko skupnost, med drugimi tudi svoje klube, soigralce in preostale člane ekip, navijače ter svetovno, evropsko in srednjeevropsko zvezo.

Korošca kapetan Tine Urnaut in Sašo Štalekar sta v videosporočilu že pozvala javnost k pomoči.

Sredstva bodo zbirali do 16. septembra

Finančna sredstva bodo slovenski odbojkarji zbirali na bančnem računu OZS do zadnjega dne evropskega prvenstva, 16. septembra, nato pa bodo ta prek humanitarnih organizacij namensko predana prizadetim odbojkarskim družinam.

Da ima akcija že postavljene trdne temelje, so slovenski reprezentanti v sklad prispevali prvih 11 tisoč evrov, so sporočili iz OZS.

Ob tem so dodali, da bo "o višini zbranih sredstev in predaji teh Odbojkarska zveza Slovenije z željo po popolni transparentnosti do konca akcije redno obveščala javnost".