Najboljši slovenski kolesarji po katastrofalnih poplavah stopili skupaj

"Pozdravljeni, Slovenci, čas je, da vsi stopimo skupaj in pomagamo žrtvam katastrofalnih poplav, ki so opustošile našo državo. Tadej, Matej, Primož, Luka, Matevž, Jan, Domen. Sedem kolesarjev svetovne serije, sedem podpisanih dresov, ena dražba. Pokažimo, da smo močni in da nam je mar za soljudi. Eden za vse, vsi za enega. S srcem za Slovenijo," so v videosporočilu, posnetem v angleškem jeziku, širšo javnost k pomoči pozvali Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Jan Tratnik in Domen Novak.

Več o dražbi najdete na spletni strani Primoža Rogliča https://www.primozroglic.com/kolesarjizaslovenijo/, ki je bila sicer po objavi dražbe precej zasedena in tudi nedosegljiva.