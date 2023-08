Roglič začel tekmovalno ogrevanje pred Vuelto, prvo etapo preživel mirno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič, Jan Tratnik in Domen Novak se na Vuelto pripravljajo na Dirki po Burgosu.

Primož Roglič, Jan Tratnik in Domen Novak se na Vuelto pripravljajo na Dirki po Burgosu. Foto: Ana Kovač

S 161 kilometrov dolgo, pretežno ravninsko etapo od mesta Villalba de Duero do Burgosa se je začela petdnevna etapna dirka po Burgosu, ki bo trajala do 19. avgusta. Številni kolesarji, med njimi tudi Primož Roglič, Jan Tratnik in Domen Novak, jo bodo vzeli kot predpripravo na Dirko po Španiji, ki se bo 26. avgusta v Barceloni začela z ekipnim kronometrom. Zmagovalec prve etape je sicer Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).

Molano je danes upravičil vlogo favorita in ekipi UAE Emirates, za katero vozi tudi slovenski profesionalec Domen Novak, priboril zmago. V skupnem seštevku ima 28-letni Kolumbijec zdaj štiri sekunde presnosti pred Cortino in šest pred Affinijem. Za Molana je bila to 22. profesionalna zmaga.

Glavni favoriti za skupno zmago, na čelu s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) in Britancem Adamom Yatesom (UAE Emirate) so v cilj prve etape prišli deset sekund za zmagovalcem.

Jutri bo na sporedu ekipna vožnja na čas od One do Pozo de la Sala (13,1 km). Prva ekipa se bo s starta pognala ob 15.27, zadnja pa uro kasneje.

Dirka po Burgosu, potek 1. etape: Cilj: Ciljni sprint je naposled dobil Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)! Drugo mesto je zasedel Španec Ivan Garcia Cortina (Movistar), tretje pa Italijan Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Etapa 1 | #VueltaBurgos



🏁 Último km al sprint en #Burgos



💜 Burgos de las oportunidades



🥇 @sebasmolano_ - @TeamEmiratesUAE

🥈 @ivan_cortina - @Movistar_Team

🥉 @edoardo_affini - @JumboVismaRoad #UCIProSeries pic.twitter.com/ViaSY7nxW4 — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 15, 2023 3 km do cilja - Nemec je ujet. Na čelu glavnine so kolesarji moštev Bahrain Victorious, Jumbo-Visma in EF Education - Easy Post. 3,5 km do cilja - Kämna vztraja nekaj sekund pred zasledovalci. 4 km do cilja - V glavnini sta padla Španec Jose Maria Martin (Electro Hiper Europa) in Italijan Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa). 8 km do cilja - V vodstvo se je odpeljal Nemec Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe). 13 km do cilja - Glavnina je ujela tudi Baisa. Sprinterska moštva se pripravljajo na končni spopad. 15 km do cilja - Pred glavnino zdaj vztraja le še Mattia Bais (EOLO - Kometa), njegova prednost pa je vsega 12. sekund. 23 km do cilja - Prelaz Aguilon je prvi prečkal Španec Xabier Berasategi (Euskatel – Euskadi), ki bo jutri kolesaril v majici najboljšega hribolazca na dirki. Etapa 1 | #VueltaBurgos



25 Km a meta



Continua la escapada con 1:00 minuto de ventaja



ℹ️ Más información: https://t.co/ga18qR8daM#UCIProSeries pic.twitter.com/vgvRYrfoCS — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 15, 2023 25 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na edini kategoriziran klanec dneva, Alto de Aguilon (2,3 km, 4,2 % povprečnega naklona), prednost ubežnikov je padla na vsega 45 sekund. Na vrhu Aguilona se bodo delile tudi gorske točke (6, 4, 2, 1), 50 km do cilja - Prednost ubežnikov ostaja dobri dve minuti (2:22), v prvih dveh urah in pol etape pa je bila povprečna hitrost kolesarjev 42,781 km/h. 70 km do cilja - Etapa poteka mirno, glavnina zaostanek za ubežno peterico drži pri dobrih dveh minutah, v tem trenutku razlika znaša 2:28. Etapa 1 | #VueltaBurgos



Km 88 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Continua la escapada con 2:24 de ventaja



🔸@angelfuentespa @BurgosBH

🔸@mattia_bais @EoloKometaTeam

🔸Josu Etxebarria @CajaRural_RGA

🔸Xavier Berazategui @CajaRural_RGA

🔸@jmgarcia_02 @EHETeam #UCIProSeries pic.twitter.com/ehETp90Upb — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 15, 2023 100 km do cilja – Ubežna peterica vozi dobri dve minuti pred glavnino. V tej so tudi trije Slovenci, Primož Roglič in Jan Tratnik (oba Jumbo-Visma) ter Domen Novak (UAE Emirates). 150 km do cilja – Takoj po startu je glavnini ušla skupina petih kolesarjev, v kateri so Španci Angel Fuentes (Burgos BH), Josu Etxeberria (Caja Rural – Seguros RGA), Xabier Berasategi (Euskatel – Euskadi), Jose Maria Garcia (Electro Hiper Europa) ter Italijan Mattia Bais (EOLO - Kometa). Etapa 1 | #VueltaBurgos



🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ Cinco ciclistas escapados en fuga con más de 2 minutos de ventaja



🔸@angelfuentespa @BurgosBH

🔸@mattia_bais @EoloKometaTeam

🔸Josu Etxebarria @CajaRural_RGA

🔸Xavier Berazategui @CajaRural_RGA

🔸José María García @EHETeam #UCIProSeries pic.twitter.com/bKgw3QCb9E — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 15, 2023 Start: Ob 12.55 se je začela 45. izvedba Dirke po Burgosu. Prva, 16 kilometrov dolga etapa od Villalbe de Duera do Burgosa je brez resnejših klancev, zato je pričakovati končni obračun sprinterjev.

Profil 1. etape dirke po Burgosu:

Prva etapa dirke po Burgosu je rezervirana za sprinterje, v drugi pa karavano čaka ekipni kronometer, ki bo na Dirki po Španiji (26. avgust - 17. september) na sporedu že v uvodni etapi.

Med favoriti za zmago v 1. etapi Burgosa izstopa Kolumbijec Juan Sebastian Molano, moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates, medtem ko bodo Slovenci, poleg Primoža Rogliča, ki je glavni favorit za zmago, nastopata še Jan Tratnik (oba Jumbo-Visma), ki se vrača po poškodbi, in Domen Novak (UAE), moči hranili za gorske etape.

Etapa se je začela ob 12.55, končala pa naj bi se okoli 16.45.

🇪🇸 #VueltaBurgos



Let's start a new race week in Spain. ☀️ pic.twitter.com/JBRBEV7Vbp — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 15, 2023

Več o Dirki po Burgosu si lahko preberete na spodnji povezavi: