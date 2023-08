Roglič spet v središču pozornosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka po Burgosu (Vuelta a Burgos) je tradicionalno pomembna dirka v sklopu priprav na špansko tritedensko Vuelto. Nič drugače ni letos. Ko je Primož Roglič (Jumbo-Visma) dal vedeti, da bo prav ta dirka njegova prva po velikem zmagoslavju na Giru, se je zanimanje zanjo še toliko bolj povečalo. Med 15. in 19. avgustom bo v središču kolesarskega dogajanja, medtem ko se bo Dirka po Španiji, ki jo je trikrat že osvojil, začela 26. avgusta z ekipnim kronometrom v Barceloni.

Tudi na Dirki po Burgosu bo na sporedu ekipna vožnja na čas. Prvič po letu 2016 je organizator spet postavil kronometer v program. Drugi dan bodo kolesarji tako še bolj složni, saj jih čaka ekipni kronometer – trasa bo dolga 13,1 kilometra –, zadnjih 3,1 kilometra je povprečen naklon 3,8 odstotka, vendar so tudi odseki med šest in sedem odstotki, predvsem na začetku zadnjega kilometra. Tik pred merjenjem časa je tudi kratek spust, zaradi česar je celotno povprečje nekoliko nižje.

Tretja in peta etapa bosta najbolj razgibani

Ta dan se bodo razlike med favoriti za končno zmago že nekoliko naredile, ključne sekunde pa se bodo premešale v sobotni etapi. A je tudi tretja etapa čez Picon Blanco zanimiva, saj je klanec dobrih 40 kilometrov pred ciljem dolg 7,8 kilometra in ima povprečno 9-odstotno naklonino – pred tem bodo že štirje kategorizirani gorski cilji. Deset kilometrov do ciljne črte v Villarcayu bo kolesarje pričakal še en klanec v dolžini 2,2 kilometra in bo imel 5,5-odstotni povprečni naklon. Glede na traso lahko tudi ta dan pričakujemo napeto dogajanje. Profil 3. etape na Dirki po Burgosu. Foto: Vuelta Burgos

V petkovi četrti etapi bo prav tako vseskozi razgiban teren. Pretirano težkih vzponov ne bo, se pa bo 157 kilometrov dolga trasa končala z vožnjo v klanec. Zaključni vzpon bo dolg 2,1 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 5,4 odstotka. V takšnih zaključkih je zelo močan prav Roglič, ki bi lahko napadal etapno zmago.

Profil 5. etape na Dirki po Burgosu. Foto: Vuelta Burgos

Odločitev na Vuelti a Burgos bo padla v zadnji etapi, ki se začne v Golmayu, mestu jugovzhodno od Burgosa, in konča na Lagunas de Neila. Na 160 kilometrov dolgi trasi bodo trije gorski cilji – vključno z zaključnim vzponom. Teren bo praktično vseskozi razgiban, ključni del pa bo predstavljal vzpon na Lagunas de Neila. Ta se nekoliko razlikuje od lanskega. Tedaj je bil prevožen v dveh etapah in je bil skupno dolg 11,5 kilometra. Letošnja dolžina je sedem kilometrov, povprečna naklonina pa bo znašala 8,7 odstotka. Zadnji kilometer ima povprečni 11-odstotni naklon, najstrmejši deli pa so tudi 18-odstotni.

Odlični pomočniki z Janom Tratnikom na čelu

Roglič je na papirju razumljivo prvi favorit. Povrhu vsega bo imel zelo dobro ekipo za ekipni kronometer. Jan Tratnik, ki se vrača po padcu pred začetkom Gira, Robert Gesink in Edoardo Affini bodo lahko prav tako hitro vrteli pedala in bodo v veliko pomoč.

Attila Valter se zdi največji pomočnik Rogliču v hribih, vendar tudi Madžar lahko cilja na dobro splošno uvrstitev. Na vzponih sta dobra tudi Koen Bouwman in Gijs Leemreize.

Jan Tratnik bo pomagal Primožu Rogliču. Foto: Instagram/Jan Tratnik

"Vse od leta 2019 Primož ni imel solidnih priprav na Dirko po Španiji. Tokrat se je spočil, opravil višinske priprave. V dobri formi je. Etapne zmage in dobra skupna uvrstitev so naš cilj. Četrta etapa ugaja Primožu, ker je eksploziven zaključek. Zaključni vzpon na dirki bo prav tako dober indikator," je pred dirko za uradno stran ekipe dejal športni direktor nizozemskega moštva Marc Reef.

Kar nekaj kolesarjev, ki mu bodo skušali prekrižati načrte

In kdo bi lahko najbolj ogrozil Rogliča in Jumbo-Vismo? Najprej se je treba ozreti proti ekipi UAE Emirates. Na predčasnem seznamu je ime Adama Yatesa. Britanec je julija tretji končal Tour de France, za Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem. Od takrat ni tekmoval, zato je njegova forma uganka.

Adam Yates prvi adut UAE Emirates. Foto: Reuters

Drugi tekmovalec iz arabske ekipe je Jay Vine. 27-letni Avstralec je želel doseči visoko uvrstitev na letošnjem Giru, vendar je zgodaj izgubil čas in se moral nato podrediti Joãu Almeidi. George Bennett je tretji, ki se dobro pelje navkreber, v ekipi pa bodo še slovenski kolesar Domen Novak, Ivo Oliveira in Michael Vink.

BORA-hansgrohe prav tako pošilja močno ekipo v Burgos, tudi v nemški ekipi pa imajo misli usmerjene proti Vuelti. Aleksandr Vlasov je kapetan. Letos je bil Giro zanj razočaranje, zato bi se rad jeseni dokazal. Njegovo tretje mesto na Clásici San Sebastián je bilo že dobro znamenje. Drugi vodja je Lennard Kämna.

V ekipi Movistar naj bi bil osrednji adut Einer Rubio. Majhen Kolumbijec se je letos pohvalil z etapno zmago na Giru, v skupnem seštevku pa je bil na koncu enajsti. Pri Bahrain-Victorious računajo na dobre noge Damiana Carusa in Santiaga Buitraga Sancheza. EF Education-EasyPost bodo na Dirki po Burgosu prav tako nastopili s kolesarji, ki se lahko dobro peljejo v klanec. Hugh Carthy in Ekvadorec Jefferson Capeda sta osrednja aduta.

Vse skupaj se bo torej začelo v torek ob 12.55, končalo pa s sobotnim zaključnim vzponom na Lagunas de Neila. Bo Primož Roglič naredil novo kljukico in prvič osvojil tudi to špansko dirko?