Na katerem mestu je Tadej Pogačar?

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar še naprej vodi na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci. Slovenija pa je po zadnjih uspehih Pogačarja in Mateja Mohoriča napredovala na tretje mesto med državami, kar za zdaj zagotavlja štiri mesta na cestni dirki na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Pogačar ima po osvojenem bronu na cestni dirki svetovnega prvenstva v Glasgowu na vrhu razpredelnice 7.942,86 točke in se po spremenjenem načinu točkovanja od začetka leta bliža novi magični meji. Na vrhu je že 108 tednov, kar je prav tako rekord.

Naslednji nastop 24-letnika s Klanca pri Komendi čaka v petek, ko bo na SP tekmoval v vožnji na čas in skušal izboljšati lansko šesto mesto iz Wollongonga v Avstraliji.

Na lestvici mu sledita dva Belgijca, srebrni s cestne dirke v Glasgowu Wout Van Aert (5.277 točk) in lanski zmagovalec dirke po Španiji Remco Evenepoel (4.970,21). Svetovni prvak nedeljske preizkušnje na Škotskem, Nizozemec Mathieu van der Poel, je šesti s 4.104,67 točke.

Med deseterico ostaja Primož Roglič

Od Slovencev je med deseterico ostal Primož Roglič (3.266,5), ki se pripravlja na dirko po Španiji. Ta se bo začela 26. avgusta. Nedavni zmagovalec dirke po Poljski Matej Mohorič (2.075) je napredoval s 36. na 20. mesto. Osemindvajsetletnik iz Podblice bo naslednjič na cesti od 23. avgusta na petdnevni dirki po Nizozemski in Belgiji, zdaj znani kot Renewi Tour.

Med 500 najboljšimi kolesarji sta od Slovencev le še Luka Mezgec na 239. in Gal Glivar na 491. mestu.

Seštevek najboljših osmih slovenskih kolesarjev pa v tem trenutku zadostuje za tretje mesto med državami. Prvih pet ob koncu te sezone bo imelo na OI 2024 pravico nastopa s štirimi kolesarji na cestni dirki.

Slovenija je napredovala za tri mesta

Slovenija je po nedavnih uspehih Pogačarja in Mohoriča napredovala za tri mesta in ima zdaj 14.182 točk. Za uvrstitev med prvo peterico se obeta ogorčen boj, medtem ko ima vodilna Belgija veliko prednost z 21.654 točkami.

Sledi ji Danska (15.690), za Slovenijo so Francija (13.325), Velika Britanija (13.320) in Španija (13.147), nekoliko več pa zaostajata Nizozemska na sedmem (11.248) in Italija (10.221) na osmem mestu.

Za olimpijske vozovnice v vožnji na čas bo treba počakati na petkovo preizkušnjo v Glasgowu. Tam namreč mesto med deseterico zagotavlja dodatno vozovnico za Pariz, medtem ko prvih 25 držav na lestvici Ucija prejme po eno mesto na OI.

Vrh ženske lestvice zaseda zmagovalka dirke po Franciji, Nizozemka Demi Vollering (4.970,86 točke). Sledita ji rojakinja Annemiek van Vleuten (3.549,24) in Belgijka Lotte Kopecky (3.543).

Najboljša Slovenka je Urša Pintar, ki je ostala na 85. mestu s 427 točkami. Urška Žigart je pridobila pet mest in je z 297,43 točke trenutno 119. Med 200 najboljšimi sta še Eugenia Bujak (282,81) na 125. in Špela Kern (178) na 193. mestu.

Slovenija med državami v ženski konkurenci zaseda 20. mesto, na vrhu je Nizozemska, ki ima pred prvimi zasledovalkami Italijankami skoraj šest tisoč točk naskoka.

Žigartova in Bujakova bosta na SP najprej v četrtek tekmovali v vožnji na čas, v nedeljo pa se bosta Žigartovi na cestni dirki pridružili še Pintarjeva in Kernova.

