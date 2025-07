Potem ko je slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič po vsaki etapi letošnje Dirke po Franciji postregel s precej zanimivimi izjavami v smislu, da ne čuti nobenega rezultatskega pritiska, uživa v lepem v vremenu, dela za svoje zadovoljstvo in da je njegovi edini cilj doseči cilj v Parizu, je dodatno olja na ogenj nehote prilil avstralski kolesar Luke Plapp.

Luke Plapp, moštveni kolega Luke Mezgeca pri ekipi Jayco AlUla, je v podkastu Stanley St. Social v debati o favoritih za skupno zmago, razkril svoja opažanja glede Primoža Rogliča (Red Bull BORA-hansgrohe) in ozračje nehote razgrel z izjavo, da slovenskemu šampionu na letošnjem Touru ni mar za rezultatsko plat.

"Res mu je vseeno. Dvakrat mi je že rekel, da se mu ****. Takoj ko sem to slišal, sem sporočilo poslal Laurencu Pithieju (kolesarju moštva Red Bull - BORA - hansgrohe, op. a.), češ, ali me Roglič samo malo izziva in kakšno je vzdušje v ekipi. Zagotovo ga ne plačujejo 4,5 milijona evrov, da medijem razlaga, kako mu je vseeno? Ampak res mu je," je poudaril Plapp.

Luke Plapp je nehote razburkal kolesarsko sceno. Foto: Guliverimage Dejal je še, da Roglič nima nobenega interesa, da bi odgovarjal na napade Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda, ampak bo očitno samo vozil svojo dirko. "Ne vem, morda v ekipi upajo, da se jim posreči v boju za tretje mesto proti Remcu Evenepoelu ali morda celo za peto mesto, mislim pa, da je njemu čisto vseeno, na katerem mestu bo na koncu končal."

Rogliča so z izjavo Plappa včeraj soočili na cilju 6. etape. Ali je res izjavil, da se mu **** za Tour ali se je samo šalil? "Odvisno, kaj ste mislili. Če mislite glede dogajanja na dirki, potem bi rekel, da je zelo težko kontrolirati dogajanje. Vse, kar lahko storim, je, da dam vse od sebe, tudi za ekipo, to je vse, kar lahko nadziramo in glede tega smo lahko zadovoljni," je dejal Roglič.

Roglič je po šestih etapah letošnjega Toura na desetem mestu z dvema minutama in 36 sekundami zaostanka za vodilnim Mathieujem van der Poelom. Tour, na katerem ga res nikoli ne spremlja sreča, je nazadnje končal leta 2020, ko je osvojil drugo mesto, tik za Tadejem Pogačarjem, ki je v predzadnji etapi postregel s fantastičnim kronometrom.

