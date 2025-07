Liverpool bo za Joto pripravil spominsko slovesnost

Tekma s Prestonom bo prva po nesreči Jote in njegovega brata Andreja Silve, ki sta umrla prejšnji teden. Čeprav bo tekma v gosteh, bodo pred začetkom zaigrali himno Liverpoola You'll Never Walk Alone, predstavniki domačega kluba bodo pred navijače Liverpoola položili venec.

Pred začetkom dvoboja bo minuta molka, obenem bodo na stadionu na zaslonih pokazali vrhunce kariere portugalskega nogometaša. Igralci obeh moštev pa bodo na tekmi nosili žalne trakove.

Portugalski nogometni reprezentant in napadalec Liverpoola Jota je tako kot njegov dve leti mlajši brat Andre, nogometaš Penafiela, umrl v nesreči blizu Zamore v severozahodni Španiji. Prve policijske preiskave so pokazale, da je glavni razlog nesreče neprilagojena hitrost, zaradi katere sta nogometaša z najetim Lamborghinijem zletela s ceste blizu mesta Palacios de Sanabria.

Avtomobil je v nesreči zaneslo s ceste, kar se je izkazalo za usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša.

