Zadeta porodnišnica, Zelenski: "Rusija napada življenje– tudi tam, kjer se to šele začne" #foto

Ukrajinski napadi so davi terjali najmanj tri smrtne žrtve v Rusiji, medtem ko je bilo v ruskih napadih na Ukrajino ranjenih okrog deset ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Ruski izstrelek je med drugim zadel porodniški oddelek bolnišnice v Harkovu, vojska pa je po navedbah Moskve zavzela tudi več vasi na vzhodu Ukrajine.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



18.13 Rusija odredila zaprtje poljskega konzulata v Kaliningradu

16.54 Rusija in Ukrajina z novimi medsebojnimi napadi

Rusija je danes napovedala zaprtje poljskega konzulata v Kaliningradu - ruski eksklavi, ki leži ob Baltskem morju med Poljsko in Litvo. Ruske oblasti so potezo utemeljile kot odgovor na poljska "sovražna in neutemeljena dejanja", saj da oblasti v Varšavi že dlje časa omejujejo rusko diplomatsko prisotnost na Poljskem.

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da "od 29. avgusta dalje umika soglasje za delovanje generalnega konzulata Poljske v Kaliningradu". Pojasnilo je, da so poljskemu začasnemu odpravniku poslov v Rusiji izročili uradno noto, v kateri je bila ta odločitev objavljena.

Poljsko zunanje ministrstvo je kmalu zatem napovedalo, da se bo na potezo Rusije "ustrezno odzvalo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na ruskem zunanjem ministrstvu so sicer v obrazložitvi dodali, da je "ta korak posledica neutemeljenih in sovražnih dejanj poljske strani, ki so se izrazila v zmanjšanju ruske konzularne in diplomatske prisotnosti na ozemlju Poljske".

Poljska je namreč maja odredila zaprtje ruskega konzulata v Krakovu na jugu države, potem ko so poljske oblasti obtožile Moskvo, da stoji za domnevno podtaknjenim požarom, ki je maja lani uničil nakupovalno središče v Varšavi.

Varšava je že takrat uvedla omejitve gibanja ruskih diplomatov na poljskem ozemlju zaradi "vpletenosti Moskve v hibridno vojno". Oktobra lani je zaprla rusko diplomatsko predstavništvo v Poznanu in sporočila, da je pripravljena zapreti tudi druga, če se bodo ruska "teroristična dejanja" nadaljevala.

Rusija je napovedala odgovor in nato decembra lani v povračilnem ukrepu zaprla poljski konzulat v Sankt Peterburgu.

Napetosti med Rusijo in Poljsko se stopnjujejo, vse odkar je Rusija februarja 2022 začela invazijo v Ukrajini. Varšava je Moskvo že večkrat obtožila izvajanja vohunskih dejavnosti, kibernetskih napadov in sabotaž na ozemlju Poljske in drugih članic EU.

V Rusiji so bili po navedbah tamkajšnjih oblasti v ukrajinskih napadih ubiti trije ljudje – po eden v regijah Lipeck in Tula ter eden v obmejni regiji Belgorod. Ruske sile so ob tem po podatkih obrambnega ministrstva ponoči sestrelile 155 ukrajinskih dronov, največ nad regijo Kursk.

Rusija je ponoči z raketami in brezpilotniki prav tako napadla več območij v Ukrajini. Ruski izstrelek je med drugim zadel porodniški oddelek bolnišnice v Harkovu, kjer je bilo ranjenih več žensk, ne pa tudi otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se mudi v Rimu na dvodnevni konferenci o povojni obnovi Ukrajine, je napade ostro obsodil in obtožil Rusijo, da cilja civiliste, navaja nemška tiskovna agencija dpa. "Rusija napada življenje samo – tudi na krajih, kjer se to šele začne," je dejal.

Po navedbah lokalnih oblasti v Ukrajini je bilo več ljudi ranjenih tudi v ruskih napadih na regije Dnipropetrovsk, Mikolajiv, Sumi in Odesa.

Mama z novorojenčkom Foto: Reuters Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem sporočilo, da so ruske sile zavzele šest ukrajinskih vasi na vzhodu Ukrajine in da krepijo ofenzivo na tem območju, poroča španska tiskovna agencija EFE. Rusi naj bi želeli doseči zlasti Slovjansk in Kramatorsk, ključni oporišči ukrajinskih sil v regiji Doneck.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Maleziji obsodila ruske napade na ukrajinske civiliste, ki jih je označila za nesprejemljive, in znova omenila možnost novega svežnja sankcij EU proti Moskvi, še navaja AFP.