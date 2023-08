Pogačar izmučen v cilju, Belgijec prvič prvak v kronometru

Tadej Pogačar Foto: Guliverimage Tadej Pogačar je pred letom dni v avstralskem Wollongongu v vožnji na čas zasedel šesto mesto, kar je bila do minule nedelje njegova najboljša uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Takrat je zasedel tretje mesto in postal drugi Slovenec po Andreju Hauptmanu s kolajno na cestnih dirkah SP.

Ta petek je skušal na zahtevnem kronometru izboljšati to uvrstitev in obenem z uvrstitvijo v prvo deseterico Sloveniji priboriti še drugo vozovnico za olimpijske igre 2024. A mu ni uspelo. Osvojil je 22. mesto. Po prvem vmesnem času je bil še 14. in je zaostajal znosnih 36 sekund (35 kilometrov do cilja), že na drugem pa je bilo dokončno jasno, da mu ta proga res ne ustreza. Trinajst kilometrov do cilja je zaostajal dve minuti in pol. Po skoraj 48 kilometrih je skozi cilj prišel vidno utrujen. Zaostal je tri minute in šest sekund.

Remco Evenepoel Foto: Reuters Vlogo prvega favorita je upravičil Remco Evenepoel in tako postal sploh prvi Belgijec z zlato kolajno v kronometru. V tesnem dvoboju z dvakratnim svetovnim prvakom v tej disciplini Italijanom Filippom Ganno je na koncu slavil z 12 sekundami prednosti. Sredi skoraj uro dolgega kronometra se je obetala velika senzacija, odlično je namreč kolesaril 19-letni lanski mladinski svetovni prvak Joshua Tarling. Britanec je na koncu vendarle zaostal 48 sekund, a tudi bron je zanj izjemen dosežek.

Filippo Ganna, Remco Evenepoel in Joshua Tarling. Foto: Reuters

Filippo Ganna Foto: Reuters Triindvajsetletni zmagovalec lanske Vuelte Evenepoel je kolajno v kronometru osvojil že četrtič, a torej prvič zlato. Enkrat je bil srebrn (2019), dvakrat pa bronast (2021, 2022). Za 27-letnega Ganno je to prav tako četrta kolajna, svetovni prvak je bil v letih 2020 in 2021, bronast pa še pred štirimi leti.

Drugo kvoto za Pariz 2024 je uspelo dobiti kolesarjem iz najboljših desetih držav. Slovenija je bila v tem pogledu 14.

SP v kolesarstvu, vožnja na čas, Stirling (47,8 km):



1. Remco Evenepoel (Bel) 55:19

2. Filippo Ganna (Ita) +0:12

3. Joshua Tarling (VB) +0:48

4. Brandon McNulty (ZDA) +1:27

5. Wout Van Aert (Bel) +1:37

6. Nelson Oliveira (Por) +1:52

7. Rohan Dennis (Avs) +1:54

8. Mattia Cattaneo (Ita) +1:57

9. Mikkel Bjerg (Dan) +1:59

10. Geraint Thomas (VB) +2:04

...

22. Tadej Pogačar (Slo) +3:06

Pogačar: Videti je, da je to to za letos

Tadej Pogačar Foto: Reuters "Nisem zadovoljen, sem kar razočaran. Mislim, da telo rabi počitek. To sem zdaj uvidel. Prejšnjo nedeljo sem še dal vse, kar sem imel v sebi. Videti je, da je to to za letos. Potrebujem malce oddiha, letos ga še nisem imel. Do avgusta je neslo," je za TV Slovenija po koncu dirke dejal Pogačar. "Kronometer mi ni bil pisan na kožo, a če bi imel dober dan, bi lahko bil v top pet. Treba je glavo spočiti in jo dati na 'off'."

"Štartal sem kar dobro, se mi je zdelo. Na vetru me je premetavalo levo in desno. Noge se nato niso vrtele tako kot prvih deset km in nisem več našel pravega ritma. Za nazaj sem skušal čez klance pritisniti, a videlo se je, da nimam prave eksplozivnosti," je še dodal ocenil letošnjo sezono: "Če potegnem črto pod sezono, sem lahko zelo zadovoljen. Ob vseh vzponih in padcih imam za sabo sabo eno najboljših sezon, morda celo najboljšo sezono doslej."

S tretjim mestom je navdušil komaj 19-letni Britanec Joshua Tarling. Foto: Reuters V petek so v Stirlingu v vožnji na čas tekmovali tudi mladinci (22,8 km). Slavil je Avstralec Oscar Chamberlain. Od Slovencev je bil Erazem Valjavec z zaostankom 2:23 minute 32., Jaka Marolt pa je zaostal še štiri sekunde več in končal na 35. mestu.

V gorskem kolesarstvu pa so tekmovali mlajši člani in mlajše članice. Med prvimi je bil Matic Kranjec Žagar 67. z zaostankom enega kroga. Slavil je Britanec Charlie Aldridge. Pri mlajših članicah je bila najboljša Novozelandka Samara Maxwell. Slovenk ni bilo na startu.

Do konca sporeda SP bosta na vrsti še sobotna cestna dirka mlajših članov (12.30) in nedeljska cestna dirka članic (13.00).

Kako se je razpletala dirka:



Remco Evenepoel je novi svetovni prvak v kronometru! Na koncu 12 sekund pred Ganno! Je sploh prvi Belgijec z naslovom prvaka v tej disciplini.



Končni rezultati kronometra na SP v Glasgowu:

1. Remco Evenepoel 55:19,23

2. Filippo Ganna +12,3

3. Joshua Tarling +48,2

...

22. Tadej Pogačar +3:06,1



Na ciljnem vzponu na kockah pa zdaj še Evenepoel. Odločitev o prvaku ...



Takoj za njim v cilju še povsem izmučeni Pogačar. Trenutno je 17.



Ganna je v cilju prevzel vodstvo za 36 sekund! Bo še tretjič svetovni prvak?



Trenutni rezultati v cilju:

1. Joshua Tarling

2. Brandon McNulty +38,7

3. Wout van Aert +49,0



Ganna in Evenepoel v zadnjih kilometrih še stopnjujeta ritem. Očitno le ne bo velikega presenečenja in bosta prehitela Tarlinga.



Ganna, ki je štartal dve minuti in 40 sekund za Pogačarjev, je ujel in prehitel slovenskega kolesarskega asa.



Rezultati na drugem vmesni čas (13 km do cilja):

1. Remco Evenepoel

2. Filippo Ganna +12,1

3. Joshua Tarling +25,1

4. Brandon McNulty +1:11,7

5. Rohan Dennis +1.23,5

...

23. Tadej Pogačar +2,38,1



Na drugem vmesnem času Tarling ni več najhitrejši. Prehitela sta ga Evenepoel (za 25 sekund) in Ganna (za 13). Pogačar izgublja, je 21. in zaostaja več kot dve minuti.



Van Aert je v cilju zaostal 49 sekund za Tarlingom.



Komaj 19-letni Tarling je v cilju povedel minuto pred Nelsonom Oliveiro. Lani je bil mladinski svetovni prvak. Lahko senzacionalno zmaga?



Britanec Tarling je že na drugem vmesnem času in zdi se, da je res odlično na progi. V cilju pa trenutno v vodstvu Kanadčan Derek Gee.



Rezultati na prvem vmesnem času (35 km do cilja):

1. Filippo Ganna

2. Remco Evenepoel +4,6

3. Joshua Tarling +6,7

...

14. Tadej Pogačar +36,1



Foss je 10. Vsi kolesarji so torej mimo prvega vmesnega časa. Vodi Ganna, Pogačar je 14. Drugi vmesni čas je kar 22 kilometrov naprej.



Ganna je nov vodilni na prvem vmesnem času, Evenepoel s štirimi sekundami zaostanka drugi. Pogačar je zdaj 13., zaostaja 36 sekund.



Pogačar si je že po uvodnih 13 km (od skoraj 48) nabral 29 sekund zaostanka za vodilnim Tarlingom. To je trenutno 10. mesto, a za njim prihaja še šest kolesarjev.



Štartali so še Evenepoel, Küng in Foss. Približno ob 18.00 bodo vsi v cilju in znan bo novi/stari svetovni prvak.



Pogačar je štartal! Van Aert pa na prvem vmesnem času (po 14 minutah) zaostaja kar 27 sekund. Na tem je za zdaj najhitrejši Joshua Tarling.



Štartal je Wout van Aert, pravijo: večno drugi na največjih dirkah. Na cestni dirki je pred dnevi osvojil svojo četrto srebrno kolajno na SP:



Prvi tekmovalci prihajajo v cilj. Povedel je Irec Ryan Mullen (58,21). Najboljši bodo štartali v naslednjih minutah, med njimi edini Slovenec na dirki Pogačar.



"Zahtevna proga, ker je tako dolga. Počasen je tudi asfalt. Ne bo lahko. Kronometer bo dolg skoraj eno uro," je pred štartom za TV Slovenija povedal Pogačar. "Proga mi ni najbolj všeč. Saj večini ni, a je za vse enako."



Kronometer v dolžini 47,8 se je začel ob 15.15. Na štartu je 78 tekmovalcev, med njimi je 28 državnih prvakov v vožnji na čas. Pogačar bo štartal s številko 72 ob 16.56, za njim nato še šest tekmovalcev, ki sodijo v najožji krog favoritov za zmago: Jay Vine, Filippo Ganna, Geraint Thomas, Remco Evenepoel, Stefan Küng in Tobias Foss. Slednji brani naslov prvaka, a letos ni v taki formi kot na prejšnjem prvenstvu.