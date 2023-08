"Mislim, da si Tadej zasluži zares globok priklon. To, kar je pokazal danes, je neverjetno. Sam nas je držal zraven. Vse je naredil kot je treba in je potrdil, zakaj je tam, kjer je. On je enostavno oseba, ki se ne obremenjuje s stvarmi, ki ti lahko škodujejo in ti mešajo misli (v Glasgow je zaradi težav z letalskimi povezavami pripotoval z zamudo in brez prtljage, op. a.). Zato je tu, kjer je. Ves čas smo imeli željo, da smo čim dlje vsi zraven. Dejstvo je, da če bi želeli zmagati dirko morajo tu biti vsi naši najboljši. Naš cilj je še naprej mavrična majica in samo tako kot sem omenil, jo lahko dosežemo. Da se vsi podredijo temu cilju. Ampak pustimo to za kdaj drugič, danes je poseben dan in čas za veselje ob tej kolajni," je bil v nedeljo navdušen selektor Uroš Murn, ki je ob odsotnosti Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Mateja Mohoriča slovensko ekipo sestavil iz vrst izkušenih in mladih kolesarjev (Luka Mezgec, Domen Novak, Jaka Primožič, Kristijan Koren, Tilen Finkšt in Anže Skok), od katerih je dirko poleg Pogačarja končal le Matevž Govekar (33. mesto).

Zaradi izčrpanosti je težko stopil na zmagovalni oder

Tadej Pogačar je bil po koncu dirke povsem izčrpan. "Prav težko mi je bilo stopiti na oder, saj sem bil izjemno izčrpan. Seveda pa je to izjemen dosežek, želel sem si tudi to kolajno in uspel. Dirka je bila taka kot so napovedovali. Sploh ob vstopu v kroge v središču mesta. Dobesedno vsak zavoj je bil lahko usoden. Pametno je bilo biti ves čas spredaj. Močne ekipe so bile okrog mene, na srečo pa sta bila v cilju le dva boljša od mene. Oba sta zasluženo pred mano. Ob koncu sem vedel da nas čaka sprint popolnoma izčrpanih kolesarjev. Ko je Mads (Pedersen, op. a.) dvakrat, trikrat pustil vrzel, sem začel verjeti, da ga je mogoče premagati, čeprav je eden najboljših sprinterjev na svetu. Le redko pa sem vozil težje dirke, kot je bila današnja," je povedal Pogačar, ki bo v petek nastopil še v vožnji na čas. Zdravstvene težave, ki jih je včeraj občutil zaradi izčrpanosti, so pozabljene.

