Drama na SP: zakaj so protestniki prekinili elitno cestno dirko

Po približno 80 kilometrih cestne dirke na svetovnem prvenstvu v Glasgowu na Škotskem so organizatorji morali začasno prekiniti dirko. Razlog? Štirje protestniki iz škotske okoljske skupine This is Rigged so blokirali cesto (po nekaterih podatkih so se prilepili nanjo), s svojim dejanjem pa poskušali opozoriti na nestrinjanje s sponzorjem ene od kolesarskih ekip. Dirka se po slabi uri prekinitve nadaljevala.

BREAKING: THIS IS RIGGED DISRUPT THE UCI CYCLING WORLD CHAMPIONSHIPS 🚲



4 people with This Is Rigged have blocked the road, halting the Men's Elite Race at the Cycling World Championships this morning. They remain on the road with the race unable to continue for the last 40 min. pic.twitter.com/8sbuoaiocm — This Is Rigged (@Thisis_Rigged) August 6, 2023

Kot so člani škotske okoljske skupine This is Rigged, ki so takoj prevzeli odgovornost za dejanje, sporočili prek družbenih omrežij, je razlog za njihov protest dejstvo, da je podjetje Ineos (Ineos Group Limited, četrto največje kemično podjetje na svetu) dobilo dovoljenje za sponzoriranje kolesarske ekipe, in to na dirki, ki poteka okoli hribovja Campsie Fells, ki so ga prejšnji mesec zajeli gozdni požari.

"To je sramota in žalitev tako za kolesarsko skupnost kot za ljudi na Škotskem," so zapisali. "Ne moremo nadaljevati poslov kot običajno, medtem ko naša država gori in je naša prihodnost uničena. Čas je bistvenega pomena in tako se moramo tudi vesti," so opozorili.

Cilj skupine je preprečiti škotski vladi odobritev novih projektov za fosilna goriva v državi in ustvariti prehodni sklad za delavce v naftni in plinski industriji.

Protesters have been removed, and the race will continue soon.



12:15 UK time. #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/0D32krwbVQ — Benji Naesen (@BenjiNaesen) August 6, 2023

Organizatorji so protestnike umaknili s ceste, dirka pa se je po 50 minutah prekinitve nadaljevala, skupina devetih ubežnikov je dirko nadaljevala z enako prednostjo, kot si jo je prevozila do trenutka prekinitve.

