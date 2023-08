Mladi slovenski kolesar na preizkušnji pri ekipi Tadeja Pogačarja

Enaindvajsetletni Gal Glivar, član novomeške ekipe Adria Mobil, bo do konca leta v skladu s predpisi Mednarodne kolesarske zveze na preizkušnji pri ekipi UAE Team Emirates, so sporočili iz Adrie, ki nastopa v celinski seriji. Glivar je bil pred dvema letoma med drugim izbran za najboljšega slovenskega mladega kolesarja leta.

"Gal Glivar, ki je letos zablestel z zmagama na veliki nagradi Orlen in dirki po Karpatih, bo do konca leta na preizkušnji pri UAE Team Emirates, za katero vozi tudi Tadej Pogačar, številka ena na svetovni kolesarski lestvici. Gal bo tako do izteka letošnjega leta na nekaterih dirkah tekmoval v dresu ekipe Adria Mobil, na drugih pa v dresu UAE," so zapisali Novomeščani.

Dodali so: "Program Adrie Mobil in Emirates bomo uskladili, tako da bo lahko Gal do konca preizkusnega obdobja najbolje izkoristil svojo nadarjenost in potencial ter nastopil na dirkah, na katerih bo lahko pokazal največ, kar zna in zmore."

Gal Glivar je povedal, da je zelo vesel, da so ga povabili v ekipo, ki ima najboljšega kolesarja na svetu. "Ponosen sem, da sem bil viden in poklican," je še pristavil.

