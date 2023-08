Pogačarju bo pomagal tudi nemški prvak

Nemški kolesar Nils Politt velja za odličnega pomočnika ter specialista za pobege. Pri emiratih bo zaostril konkurenco predvsem za klasike ter največje dirke, tudi preizkušnjo po Franciji.

"Navdušen sem nad dejstvom, da bom naslednja tri leta dirkal za to ekipo. Je ena največjih na svetu in še en korak naprej v moji karieri. Upam, da bomo dosegli veliko uspehov. Komaj čakam na nov izziv," je ob podpisu pogodbe dejal Politt.

We are delighted to announce the signing of @PolittNils 🇩🇪 on a three-year deal.



Welcome to the Emirati team, Nils!



