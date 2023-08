Konkurenca bo zelo močna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar bo prvo ime številčne slovenske zasedbe, ki bo med 3. in 13. avgustom nastopila na vsekolesarskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji bo na Škotskem nastopil v obeh cestnih disciplinah, ne bo pa edini slovenski adut za kolajno. To bo tudi Monika Hrastnik v spustu z gorskim kolesom.

Na prvenstvu, kjer bodo organizatorji ponudili priložnost kar 13 disciplinam in skupno okoli osem tisoč športnikom, bo tudi 37-članska slovenska zasedba. Največ, 24, jih bo tekmovalo v cestnem kolesarstvu, devet v gorskem, trije v tekmovanjih s kolesi BMX ter eden med parakolesarji. Slovenska javnost bo posebej pozorna na cestne preizkušnje ter ženski spust.

Kolesarska zveza Slovenije je v ponedeljek potrdila nastop Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Pogačarju trase niso najbolj pisane na kožo

Pogačar je prvo ime reprezentance, 24-letniku s Klanca pri Komendi bo vse podrejeno na cestni dirki, ki bo na sporedu to nedeljo, ter nato še v vožnji na čas prihodnji petek.

Kolesarska zveza Slovenije je v ponedeljek potrdila njegov nastop v obeh disciplinah, potem ko po koncu letošnjega Toura, ki ga je končal na drugem mestu za na SP odsotnim Dancem Jonasom Vingegaardom, še ni podal jasnega odgovora glede nadaljevanja sezone.

V Glasgowu bo vendarle lovil drugo slovensko kolajno na članskih cestnih dirkah (Andrej Hauptman, Lizbona 2001) ter prav tako drugo v kronometru (Primož Roglič, Bergen 2017). Trasa na Škotskem mu ne v eni ne v drugi disciplini ni pisana na kožo, vseeno pa bo imel več možnosti na tehnično zahtevni in razgibani cestni dirki.

Ta bo dolga 271,1 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati 3.570 višinskih metrov. Pogačar na SP še nikoli ni posegel višje od 18. mesta, glede na njegovo vsestranskost pa njegov boj za visoka mesta v Glasgowu vseeno ne bi bil presenetljiv.

Luka Mezgec bo eden od Pogačarjevih pomočnikov. Foto: Vid Ponikvar

Vse moči bo zasedba, ki ji bo kot selektor poveljeval Uroš Murn, vložila prav v Pogačarjev dosežek, pomagali pa mu bodo Luka Mezgec, Domen Novak, Matevž Govekar, Kristijan Koren, Tilen Finkšt, Jaka Primožič in Anže Skok. Na SP od Slovencev iz svetovne serije kolesarstva ne bo Rogliča, Jana Tratnika in Mateja Mohoriča.

Konkurenca bo zelo močna, saj bodo na startu tako rekoč vsi specialisti za enodnevne dirke, vključno z Belgijci Woutom van Aertom, Remcom Evenepoelom in Jasperjem Philipsenom, Nizozemcem Mathieujem van der Poelom, dvakratnim svetovnim prvakom iz Francije Julianom Alaphilippom, Dancema Madsom Pedersenom in Kasperjem Asgreenom, Avstralcem Michaelom Matthewsom, Eritrejcem Biniamom Girmayem in drugimi.

Tadej Pogačar bo poskušal izboljšati šesto mesto z lanskega SP. Foto: Vid Ponikvar

Na vožnji na čas bo Pogačar edini slovenski kolesar

V vožnji na čas, ki bo na sporedu v petek, 11. avgusta, bo Pogačar edini slovenski kolesar, skušal pa bo izboljšati šesto mesto z lanskega SP v Wollongongu. Njegovi tekmeci bodo številni asi in specialisti za ravninske kronometre: Van Aert, Evenepoel, Italijan Filippo Ganna, Britanec Geraint Thomas, norveški svetovni prvak Tobias Foss, Američan Brandon McNulty ter Švicarja Stefan Küng in Stefan Bissegger.

Urška Žigart Foto: Ana Kovač

Med kolesarkami bodo na cestni dirki (154,1 km) nastopile tri Slovenke, Urška Žigart, Urša Pintar in Špela Kern, v vožnji na čas pa poleg državne prvakinje Žigartove še Eugenia Bujak.

Med mlajšimi člani bodo v Glasgowu tekmovali Gal Glivar, Boštjan Murn, Teo Pečnik in Natan Gregorčič, med mladinci pa Žak Eržen, Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Jaka Marolt in Marcel Skok. Pri mladinkah bodo dejavne Neža Zupanič, Ema Podberšič in Sara Pestotnik.

Monika Hrastnik že ima medaljo s svetovnega prvenstva. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V gorskem kolesarstvu je največji up Monika Hrastnik

Barve Slovenije bo v gorskem kolesarstvu v Fort Williamu (spust) in Glentress Forestu (kros) zastopalo devet tekmovalcev. Največji up za kolajno je dvakratna zaporedna evropska prvakinja v spustu Monika Hrastnik. Medaljo ima tudi že s SP, saj je bila v Leogangu leta 2020 bronasta. Tokrat jo razvrstitvena vožnja čaka v petek, finale pa bo v soboto.

Med spustaši bodo Slovenijo zastopali Luka Berginc, Jan Cimperman in Žak Gomilšček. Tudi finale članov bo v soboto, v petek pa bodo morali v kvalifikacije.

V krosu bo nastopilo pet Slovencev. Med članicami bo od 10. do 12. avgusta trinajstič nastopila Tanja Žakelj, prvič pa v tej konkurenci tudi Vita Movrin. Med člani bo na startu Rok Naglič, med mladinci in mladinkami pa Žan Pahor oziroma Hana Kranjec Žagar.

Tudi s kolesi BMX bodo tekmovali trije Slovenci. Jaka Remec bo del tekmovanja v prostem slogu v parku, Katja Stupar (U16) in Jošt Lozar (U13) pa bosta dirkala na stezi za BMX.

V parakolesarstvu bo Slovenijo zastopal olimpijec Anej Doplihar, ki bo v kategoriji H3 nastopil tako v vožnji na čas (9. avgust) kot na cestni dirki (11. avgust).

Vsaka štiri leta

Vsekolesarsko SP bo v tako razširjeni obliki s številnimi različnimi disciplinami na sporedu vsaka štiri leta, začenja pa se prav s prvenstvom v Glasgowu. Leta 2027 bo SP v francoskem departmaju Haute-Savoie. Mednarodna kolesarska zveza Uci skuša s takšnimi prvenstvi popularizirati kolesarstvo na vseh ravneh.

V Glasgowu se bodo športniki predstavili v cestnem in gorskem kolesarstvu, v tekmovanjih s kolesi BMX, parakolesarji na cesti in na dirkališču ter tekmovalci na velodromu. Obenem bodo potekala še tekmovanja v umetnostnem kolesarstvu, premagovanju ovir trial ter gorskokolesarskem maratonu in z e-gorskimi kolesi.

* Slovenska kolesarska reprezentanca v Glasgowu (37): * cestno kolesarstvo (24)

- cestna dirka, člani:

Tadej Pogačar

Luka Mezgec

Domen Novak

Matevž Govekar

Kristijan Koren

Tilen Finkšt

Jaka Primožič

Anže Skok - vožnja na čas, člani:

Tadej Pogačar - cestna dirka, članice:

Urška Žigart

Špela Kern

Urša Pintar - vožnja na čas, članice:

Urška Žigart

Eugenia Bujak - cestna dirka, mlajši člani:

Gal Glivar

Boštjan Murn

Teo Pečnik

Natan Gregorčič - vožnja na čas, mlajši člani:

Natan Gregorčič - cestna dirka, mladinci:

Žak Eržen

Jakob Omrzel

Erazem Valjavec

Jaka Marolt

Marcel Skok - vožnja na čas, mladinci:

Erazem Valjavec

Jaka Marolt - cestna dirka, mladinke:

Neža Zupanič

Ema Podberšič

Sara Pestotnik - vožnja na čas, mladinke:

Neža Zupanič * gorsko kolesarstvo (9)



- olimpijski kros, člani:

Rok Naglič - olimpijski kros, članice:

Tanja Žakelj

Vita Movrin - olimpijski kros, mladinci:

Žan Pahor - olimpijski kros, mladinke:

Hana Kranjec Žagar - spust, člani:

Luka Berginc

Jan Cimperman

Žak Gomilšček - spust, članice:

Monika Hrastnik * BMX (3)

- prosti slog, moški:

Jaka Remec - dirka na stezi, U16:

Katja Stupar - dirka na stezi, U13:

Jošt Ložar * parakolesarstvo (1)

- kategorija H3, cestna dirka (1)

Anej Doplihar - kategorija H3, vožnja na čas (1)

Anej Doplihar

Preberite še: