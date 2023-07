"Pripravljamo se, kot da bo Pogačar prišel"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tadeja čakajo zadnji testi, ki jih opravlja v klubu, potem bomo vedeli," je za STA povedal Murn in dodal: "Nagibamo se bolj k temu, da bo nastopil. Tudi pripravljamo se, kot da bo Tadej v ekipi."

Končno odločitev o seznamu reprezentantov je Murn sicer napovedal za ponedeljek. Skupaj bo na cestni del prvenstva odpotovalo osem kolesarjev. Kot je razkril, naj bi ob Pogačarju to bili še Luka Mezgec, Matevž Govekar, Domen Novak, Tilen Finkšt, Jaka Primožič, Anže Skok in Kristijan Koren.

"Če Tadeja ne bo, bomo potem razmišljali, kako in kaj. Tudi naši cilji so zastavljeni s Tadejem v mislih, kar pomeni, da znova ciljamo na vrh," je o ciljih za cestno dirko, ki bo 6. junija povedal Murn.

Se bo Tadej Pogačar podal na svetovno prvenstvo? Foto: Reuters

Trasa cestne dirke v dolžini 271,1 km sicer po oceni selektorja favorizira hitre kolesarje, ki bodo hkrati lahko zdržali takšno razdaljo. Kljub napovedanim 3500 višinskim metrom pa po njegovi oceni naj ne bi bilo toliko vzponov. "Prva polovica trase ni tako zahtevna, kakor je videti na profilu. Ko sem opravil ogled marca, se mi ne zdelo, da bi se nabralo toliko višinskih metrov. Podobno je bilo že v Avstraliji lani. Če jih bo tri tisoč, bo veliko."

Zahteven krog v Glasgowu

Kot bolj zahtevnega od vožnje po okoliških hribih je ocenil krog v Glasgowu, ki ga bodo kolesarji prevozili desetkrat v drugi polovici dirke. "Gre za krog v izmeri okoli 14 kilometrov. Tam ni metra ravnine. Ni klancev, ampak je nenehno razgibano, na krog pa je tudi 43 ali 44 ovinkov," je razložil, kaj 6. avgusta čaka kolesarje v borbi za mavrično majico.

Ob tem je dejal, da je bil v času spomladanskega ogleda asfalt v slabem stanju, s precej luknjami in zaradi pogostih padavin tudi precej grob. "Tamkajšnje službe naj bi sicer nekaj preplastile, vendar ni jasno, ali celo progo ali samo kakšen njen del," je dodal.

Jan Tratnik po poškodbi še ni povsem pripravljen. Foto: Ana Kovač

Ob cestni dirki si slovenska članska moška reprezentanca želi nastopiti še na kronometru, ki bo v soboto, 11. avgusta. A to bo odvisno od Pogačarja. "Vemo, da so v Sloveniji na najvišjem nivoju zmožni kronometer odpeljati Primož Roglič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar. Če bo Tadej imel cilj tudi kronometer, bomo tam z njim nastopili."

Zagotovo brez Rogliča, Tratnika in Mohoriča

Da ju na SP ne bo, sta v preteklih tednih sicer sporočila zmagovalec letošnje dirke po Italiji Roglič (Jumbo-Visma) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Prvi se bo v naslednjem obdobju osredotočil na priprave na dirko po Španiji, drugi pa je povedal, da na trasi v Glasgowu ne bi imel pravih možnosti za odmeven rezultat.

Kot je prejšnji teden za STA povedal Murn, tudi Tratnik (Jumbo-Visma) po poškodbi kolena, ki jo je staknil pred začetkom Gira, še ni popolnoma nared za dirkanje.

Ob tem slovenski selektor navdušeno spremlja uspehe slovenskih kolesarjev na največjih svetovnih dirkah. Pred naslednjim olimpijskim letom je posledično optimist, da bo reprezentanca v Pariz lahko peljala štiri kolesarje.

Roglič se pripravlja na Dirko po Španiji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenija je sicer na zadnji lestvici Mednarodne kolesarske zveze med državami padla na šesto mesto, a Murn ob tem pravi, da bodo slovenski predstavniki v nadaljevanju imeli priložnosti Slovenijo znova popeljati med najboljših pet. "Primož bo v kratkem šel na Vuelto, Tadej bo ponovno v ospredju na dirki po Lombardiji, tudi na dirki po Poljski bomo imeli predstavnike, tako da mislim, da bomo prišli nazaj med prvih pet."

Štiri predstavnike za cestno dirko na igrah v Parizu si bo sicer zagotovilo prvih pet držav na Ucijevi lestvici ob zaključku te sezone.

