Vzeli so dopust. Vzklikali zmagovalcu Toura. #video

Če ste mislili, da je lani velika množica v Köbenhavnu navdušeno pozdravila zmagovalca dirke po Franciji Jonasa Vingegaarda, kaj boste rekli na letošnjo!? Gromozanska! "Vingegaard! Vingegaard! Vingegaard!" je odmevalo iz grl tisočev. Nekateri si so vzeli dopust, da so prišli v živo pogledat svojega junaka.

Jonas Vingegaard Foto: Reuters Na desettisoče ljudi se je z danskimi zastavicami ali pa oblečenih v rumene barve zbralo na trgu pred mestno hišo v Köbenhavnu. Da pozdravijo svojega kolesarskega junaka. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je v boju s slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) še drugo leto zapored osvojil največjo tritedensko dirko na svetu, Tour de France.

"Sem tvoja velika oboževalka. In nisem edina," je Vingegaardu v nagovoru pred navijači dejala danska premierka Mette Frederiksen. "Osvojil si srca vseh Dancev. Ponosni smo nate." Šestindvajsetletnik je postal sploh prvi danski kolesar z dvema zmagama na dirki po Franciji. Pred njim je enkrat uspelo Bjarneju Riisu (1996).

Vingegaard: Še vedno težko verjamem

Jonas Vingegaard Foto: Reuters "Še vedno težko verjamem, da mi je uspelo Tour osvojiti dvakrat zapored. Če bi mi to kdo rekel pred petimi leti, mu ne bi verjel," je kot vedno redkobeseden in zadržan pred množico dejal Vingegaard. "Moja samozavest je bila na preizkušnji. Bila je etapa, ko mi je Pogačar jemal sekunde, a sem moral zaupati našemu načrtu. In res nam je uspelo."

Številni Danci so si vzeli prost dan v službi, da so lahko v živo videli Vingegaarda. Med njimi je 24-letni član danske kraljeve garde Mikkel Feldtmann Hansen. "Izjemen dosežek je, da osvojiš Tour de France. Redko Dancem uspejo take velike zmage in jih slavi celoten narod," je dejal v izjavi za Reuters.

Vingegaard je imel prvo zabavo ob osvojitvi Toura že v torek na Nizozemskem, na sedežu ekipe Jumbo-Visma. Še ena pa ga čaka v četrtek, ko ga bodo sprejeli še v mestecu Glyngore na severu Danske, v njegovem domačem kraju.