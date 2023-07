Matej Mohorič o tem, zakaj so ga po zmagi na Touru preplavila tako močna čustva

Ko je Matej Mohorič v petek po infarktnem zaključku v Polignyju, kjer je zmagovalca določil šele fotofiniš, izvedel, da mu je uspelo zmagati, se je povsem prepustil čustvom, z iskrenim intervjujem pa pritegnil tudi pozornost tistih, ki jim za kolesarstvo do zdaj ni bilo kaj dosti mar.

Intervju Mateja Mohoriča, ki je ganil kolesarsko skupnost:

What a wonderful interview. This is Matej Mohoric after winning a stage on @LeTour



His interview is pure gold and needs to be seen. Self-doubt, respect for others, deep determination, hard work, fear…and loads of emotion.



We are guilty of forgetting elite sports people are… pic.twitter.com/NQRqlpf15n