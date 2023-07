Danska slavi svojega junaka Jonasa Vingegaarda, ki je še drugič zapored osvojil sloviti Tour de France. In drugič mu je uspelo premagati Tadeja Pogačarja. "Uživam v rivalstvu s Tadejem. Neverjeten boj je bil od Bilbaa do Pariza. Mislim, da je to dobro za kolesarstvo, zame, za Tadeja. Drug drugega delava boljšega. Vesel sem, da sem jaz zmagovalec," je po koncu Toura izpostavil član Jumbo-Visme.

Ključna trenutka letošnjega Toura sta bila kronometer po drugem prostem dnevu in kraljevska etapa dan pozneje. Pred tem je kazalo še na izenačen boj med Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem, saj sta bila na vseh klancih zelo izenačena, skupna razlika v korist Danca pa je znašala pičlih deset sekund.

Nato se je vse spremenilo in Jonas je potegnil voz krepko naprej, na koncu pa slovenskega kolesarja, ki je imel krizo na Col de la Loze, prehitel za sedem minut in 29 sekund.

"Bolj samozavesten"

"Za razliko od lani sem bil veliko bolj samozavesten. Ekipa je imela več zaupanja v to, kako dobro lahko delujemo kot celota. Prav tako je bila prepričana, da lahko znova zmagam na dirki. Vedeli smo, kje so moje moči in kako jih izkoristiti. Mislim, da drugi niso vsak dan razumeli našega načrta, a mi smo ga. Imeli smo razlog, zakaj smo tako vozili. Na koncu se je izplačalo. Lepo je drugič osvojiti Tour. Mislim, da sem bolj samozavesten, sproščen v situacijah. Mislim, da je to največja razlika," je o tem, kako je zrasel kot kolesar, dejal Vingegaard.

Foto: Reuters

Danec je izpostavil, da so do popolnosti izpeljali načrt. Imeli so tudi načrt, kako zlomiti našega Pogačarja: "Če zdaj razložimo, kako bi lahko premagali Tadeja, bo vedel, kaj storiti naslednjič, da prepreči to. Morda bi športna direktorja Merijn Zeeman ali Grischa Niermann želela povedati več o tem."

Prav rivalstvo s Tadejem ga dela boljšega: "Uživam v rivalstvu s Tadejem. Neverjeten boj je bil od Bilbaa do Pariza. Mislim, da je to dobro za kolesarstvo, zame, za Tadeja. Drug drugega delava boljšega. Vesel sem, da sem jaz zmagovalec."

Ekipa Jumbo-Visme je delovala složno. Foto: Reuters

Slovenski kolesar Matej Mohorič je po veliki zmagi v 19. etapi v čustveni izjavi izpostavil, koliko se morajo kolesarji žrtvovati. Veliko časa so daleč od svojih družin in tega se zaveda tudi Jonas: "Vsi se moramo veliko žrtvovati, da kolesarimo na tej ravni. Že več kot 150 dni letos ne bom videl svoje žene in otroka. Torej drži, da je potrebno žrtvovanje, da zmagamo. Vendar pa vse to žrtvovanje vzpostavi tudi zaupanje na neki način. Vem, da ta način treninga, naša prehrana in trening na visoki nadmorski višini med drugim zagotavljajo, da dosežem najvišjo raven. S tem dobim tudi na mirnosti in samozavesti."

Vuelta je bila v načrtu že od lanskega novembra

Njegov naslednji cilj je Dirka po Španiji, ki se bo začela konec avgusta. Z njegovim prihodom imajo pri Jumbo-Vismi dva velika kapetana za osvojitev španske tritedenske dirke, saj je svoj nastop že pred časom potrdil slovenski šampion Primož Roglič. Z dvema zvezdnikoma bodo imeli Nizozemci lepo priložnost, da v letošnjem letu osvojijo vse tri Grand Toure. Giro je bil v rokah Rogliča, Tour je osvojil Jonas, vprašanje pa je, kdo bo najboljši na španskih cestah, na katerih se Roglič zelo dobro počuti, saj je že trikrat zmagal Vuelto.

Na Vuelti bo veliki tekmec tudi Primožu Rogliču, pa čeprav sta člana iste ekipe. Foto: Guliverimage

"Lani novembra smo se že odločili, da bo v mojem programu Vuelta. Vseskozi je bila v mojem načrtu. Veselim se Vuelte. Seveda bom užival zmago na Touru. En teden bom imel prosto, nato se bom začel pripravljati na Vuelto," je dejal Vingegaard in še dodal, kaj bo prva stvar, ki si jo bo privoščil, ko se bo vrnil domov: "Pojedel bom sendvič durum."