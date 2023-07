Junak Pogačar čustven: Spet sem bil kot otrok

Predzadnja etapa Dirke po Franciji je bila prav posebna. Čustveno ni bilo le na koncu, ko je v velikem slogu do etapne zmage prišel Tadej Pogačar, ampak je bilo že vseskozi na trasi. Zaradi Francoza Thibauta Pinota, ki zadnjič kolesari na Touru.

Dva kilometra pred predzadnjim gorskim ciljem Petit Ballon je imel celo svoj ovinek, kjer je bila nepregledna množica navijačev. Čustveno je bilo, ko je šel kot vodilni mimo vseh. A je bilo jasno, da prednosti dobre minute pred glavnino na zadnjem klancu ne bo zadržal.

In kdo je napadel na zadnjem klancu? Kdo drug kot Pogačar, ki so ga prsti srbeli že prej, a se je zadržal. Za njim je šel Jonas Vingegaard, ki je tako kot celoten Tour vseskozi pogledoval za slovenskim kolesarjem. Sledil jima je še avstrijski kolesar Felix Gall. Na koncu sta se trojici priključila brata Adam in Simon Yates, a je bilo nekako jasno, da je v takšnih zaključkih, kot je bil v 20. etapi, najmočnejši Pogi.

Osrednji junak: Izjemno je "Druga skupna zmaga je prav tako izjemna. V nedeljo moramo biti še pazljivi. Izjemno je. Skoraj ne morem verjeti," je po soboti dejal Jonas Vingegaard, ki je končal Tour s prednostjo 7:29 pred Pogačarjem: "Zagotovo je bil nor boj v teh treh tednih. Lepo je bilo gledati Tour, tudi za nas. Cenim boj, ki sem ga imel s Tadejem na tem Touru. Upam, da ga bova imela tudi v prihodnje." Jonas Vingegaard je drugič zapored osvojil Tour de France. Foto: Guliverimage

"Tour je bil poln čustev, pravi vrtiljak. Še posebej po zadnjem tednu, ko sem trpel."

Približno 200 metrov pred ciljem je Vingegaard skušal presenetiti, vendar je slovenski šampion šel za njim ter ga v velikem slogu prehitel. Danec, ki je osvojil Tour de France, je bil vidno nejevoljen, na koncu pa ga je prehitel celo Gall. Za Pogačarja je bil to velik obliž na vse rane, ki jih je dobil v zadnjem tednu, v katerem je izgubil boj za rumeno majico.

Zaključek skozi fotografski objektiv

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

"Poskušal sem že z napadom na zadnjem klancu, ker sem želel več kot le šprintni cilj. Najboljše je zmagati, če prideš skozi ciljno črto v solo vožnji. Jonas je bil spet zelo dober. Ko mi je sledil, sem se umiril. Vedel sem, da Adam (Yates, op. a.) prihaja od zadaj. Še boljše ga je bilo imeti, da me je peljal do zadnjih 200 metrov. Na koncu sem bil pod pritiskom, da vrnem ekipi to zmago," je takoj po koncu dneva v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Pogačar.

O tem, kaj mu pomeni ta zmaga – že enajsta na Touru in druga letošnja –, je dodal: "Tour je bil poln čustev, pravi vrtiljak. Še posebej po zadnjem tednu, ko sem trpel. Iz dneva v dan. Ta zmaga mi veliko pomeni."

"Hauptman: Tadej je bil že včeraj s pravo barvo na obrazu"

Veliko veselje je bilo v taboru UAE Emirates, pa čeprav je Vingegaard suvereno osvojil Tour in bo imel na koncu kar 7:29 naskoka pred slovenskim kolesarjem.

Andrej Hauptman in Tadej Pogačar sta imela v soboto razlog za zadovoljstvo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Pričakovali smo ekstremno težko etapo. Takoj na prvem spustu je bil padec Carlosa Rodrigueza. Ostali smo zadaj. Takoj smo se odločili, da bomo narekovali tempo. Želeli smo končati Tour z etapno zmago. Hektičen finale je bil. Adam je na koncu poskrbel, da je Tadej res zmagal na veličasten način. Ekipa je pokazala, da je res močna. Tadej bil spet pravi. Na najlepši mogoč način smo končali dan," je za slovensko televizijo dejal športni direktor Andrej Hauptman, ki je bil vesel, da je Tadej spet tisti pravi Tadej, kot smo ga vajeni: "Tadej je bil že včeraj s pravo barvo na obrazu. Nekako smo ga morali miriti, da je čakal na zadnji klanec."

Jasno je, da bo Pogačar Tour končal na drugem mestu in v beli majici najboljšega mladega kolesarja, medtem ko bo najbolj prestižna rumena na plečih Vingegaarda. Pikčasta bo v lasti Gulia Cicconeja – dokončno jo je osvojil danes –, medtem ko bo v zeleni za najboljšega po točkah Jasper Philipsen, ki bo skušal v nedeljski zaključni etapi priti še do petega uspeha na letošnjem Touru – prvič je na Dirki po Franciji zmagal lani, in to prav v zadnji etapi s ciljem na Elizejskih poljanah.

Rezutlati po 20. etapi

Results powered by FirstCycling.com