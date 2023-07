Francoz besen na šefa Jumbo-Visme: Naj utihne!

Šef ekipe Groupama-FDJ Marc Madiot je ostro odgovoril svojemu kolegu Richardu Pluggeju iz Jumbo-Visme. Nizozemski vodja ekipe je namreč v intervjuju dejal, da je videl kolesarje "francoske ekipe", kako pijejo pivo v hotelski sobi med dnevom počitka. Madiot poudarja, da sta to popolna laž in nizkotno dejanje.

V intervjuju za L'Équipe so se pogovarjali s šefom Jumbo-Visme Richardom Pluggejem o tem, kako vsako stvar v boju za skupno zmago jemljejo resno in imajo vse do potankosti organizirano. Nato se je dotaknil situacije na drugi dan počitka v hotelski sobi. "Tudi mi opazujemo, kaj počnejo drugi. V hotelu smo bili s francosko ekipo in videli kolesarje, kako pijejo pivo iz velikih kozarcev. Alkohol je strup, in če si utrujen, te še bolj utrudi," je dejal Plugge.

"V naši ekipi nihče ne pije alkohola, ker te uniči, tudi če nisi kolesar," je še dejal Plugge o vseh v ekipi Jumbo-Visme in okoli nje. "Lahko se odpremo in odgovorimo na vsa vprašanja, vendar je treba pogledati tudi drugo plat. Ena od naših prednosti je tudi ta in dela razliko."

Plugge ni imenoval imena ekipe, vendar je bila v hotelu samo ena francoska ekipa, in sicer Groupama-FDJ. Šef ekipe Marc Madiot ni bil zadovoljen s trditvami vodje Jumbo-Visme. "To je žaljivo in sramotno," je zapisal Le Parisien: "Upam, da bo zaprl svoja usta. Zapri svoja prekleta usta!"

"Tradicionalno imamo na dan počitka srečanje z vodstvom in nekaterimi člani ekipe. Osebje pije pivo, vendar kolesarji pijejo le Perrier," je nadaljeval Madiot in poudaril, da kolesarji pijejo mineralno vodo v zelenih steklenicah. "Sem izjemno jezen. Poleg tega sem prepričan, da goji osebno sovraštvo do mene, ker se ne strinjava v AIGCP (zveza profesionalnih kolesarskih ekip, op. p.). To je zelo nizkotno ..."