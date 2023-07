Velika zmaga Pogačarja, ki je za seboj pustil Vingegaarda

Podrobno 20. etapa:

Cilj - Velika zmaga Tadeja Pogačarja, ki je bil najmočnejši v ciljnem šprintu. Jonas Vingegaard je bil nemočen, na drugo mesto se je celo uvrstil Felix Gall. Za Slovenijo je to druga zaporedna etapna zmaga, potem ko je v petek v velikem slogu slavil uspeh Matej Mohorič, sicer pa tretja na letošnjem Touru. Pogačar je bil namreč najboljši že v šesti etapi.

Results powered by FirstCycling.com

2 km do cilja - Med peterico je najboljši v takšnih zaključkih Tadej Pogačar. Mu bo uspelo priti do druge zmage na letošnjem Touru?

3 km do cilja - Peterica kolesarjev je v igri za zmago, med njimi tudi Tadej Pogačar.

Foto: A. S. O. 5 km do cilja - Adam in Simon Yates sta ujela trojico Pogačar, Vingegaard in Gall.

7 km do cilja - V pričakovanju zaključnega šprinta. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Felix Gall imajo še vedno 13 sekund prednosti pred Adamom Yatesom in Simonom Yatesom. Pri prvi trojici je v večini v ospredju Gall. Vingegaard in Gall se nekaj dogovarjata, Pogačar čaka na moštvenega kolega Adama Yatesa.

8 km do cilja - Trojica je na vrhu zadnjega gorskega cilja. Jonas Vingegaard vseskozi pogleduje proti Tadeju Pogačarju. Iz ozadja prihajata brata Yates, ki imata le še 13 sekund zaostanka.

9,5 km do cilja - Prednost vodilne trojice znaša 20 sekund pred bratoma Simonom in Adamom Yatesom. Skupina s Carlosom Rodriguezom (Ineos Grenadiers), ki je danes padel, zaostaja 46 sekund.

11,5 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Avstrijec Felix Gall (Team AG2R) so v igri za etapno zmago.

12 km do cilja - Thibaut Pinot je ujet. Felix Gall je pospešil, za njim so šli Pogačar, Vingegaard in Pidcock.

12,9 km do cilja - Trojica Pogačar, Vingegaard in Gall lovijo Thibauta Pinota, ki ima le še 24 sekund prednosti. Tik za njim je Tom Pidcock.

13,5 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) je skočil, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je šel za njim. Z njima kolesar Avstrijec Felix Gall (Team AG2R).

15 km do cilja - Thibaut Pinot je začel kot prvi zadnji vzpon Col du Platzerwasel, ki je dolg 7,1 kilometra in ima 8,4-odstotno povprečno naklonino. Njegov naskok pred Tomom Pidcockom in Warrenom Barguilom znaša le še 15 sekund. Glavnina zaostaja 1:08.

20 km do cilja - Prednost Thibauta Pinota pred najbližjimi zasledovalci znaša 25, pred glavnino pa 1:20. V karieri je trikrat osvojil etapo na Dirki po Franciji - leta 2012, 2015 in 2019. Njegova zadnja etapna zmaga je stara leto in 34 dni - dosegel jo je na Dirki po Švici. Njegova velika zmaga sega v leto 2018, ko je osvojil Dirko po Lombardiji. V glavnini zdaj na čelu Wilco Kelderman iz Jumbo-Visme. Takoj za njim je Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar pa malenkost za njima. Foto: A. S. O.

25 km do cilja - Thibaut Pinot je na krilih svojih navijačev prišel kot prvi na vrh gorskega cilja Petit Ballon. Po desetih kilometrih spusta ga čaka novih sedem kilometrov plezanja na Col du Platzerwasel, še en klanec prve kategorije, ki ima povprečno naklonino 8,4 odstotka. Cilj ne bo na vrhu klanca, do konca etape v Le Marksteinu nato kolesarje čaka še dobrih osem kilometrov z nekaj vzpenjanja, ravnine in spusta. Njegova prednost pred trojico zasledovalcev znaša 32 sekund. Glavnina ima medtem zaostanek 1:24.

27 km do cilja - Norišnica na ovinku Thibauta Pinota. Množica navijačev bodri francoskega veterana, ki zadnjič kolesari Tour de France.

30 km do cilja - Prednost Pinota pred trojico zasledovalcev (Warren Barguil (Arkéa–Samsic), Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) in Chris Harper (Jayco-Alula)) znaša 15 sekund. Glavnina zaostaja 1:11.

32 km do cilja - Skočil je Thibaut Pinot, ki ga dva kilometra pred vrhom čaka ogromna množica njegovih navijačev.

🇫🇷@ThibautPinot is in the lead! @MadouasValentin is trying to join him to make it a 2-man group upfront!



🇫🇷@ThibautPinot est en tête ! @MadouasValentin tente de le rejoindre pour former un groupe de 2 hommes à l'avant ! #TDF2023 pic.twitter.com/ygPriVdztX — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023

34 km do cilja - Ubežnike je ujel Chris Harper (Jayco-Alula).

35 km do cilja - Iz ubežne skupine so skočili Thibaut Pinot in Valentin Madouas (Groupama FDJ), Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), Gulio Ciccone (Lidl-Trek) in Warren Barguil (Arkéa–Samsic). Selekcijo je na redil izkušeni francoski kolesar. Glavnina pri vzponu na gorski cilj Petit Ballona (9,3 kilometra in več kot 8-odstotni naklon). Dva kilometra pred vrhom gorskega cilja je ovinek navijačev Pinota.

54 km do cilja - Veliko veselje Italijana Giulia Cicconeja (Lidl-Trek). Osvojil je tudi gorski cilj Col de la Schlucht in postalo je jasno, da bo letošnji lastnik pikčaste majice za najboljšega na gorskih ciljih. Do konca Toura ga ne more nihče več prehiteti.

🤩 Job done for @giuliocicco1! He is now sure to wear the polka dot jersey in Paris tomorrow! Bravo Giulio !



🤩 C'est fait pour @giuliocicco1 ! Il est assuré de porter le @maillotapois sur le podium final demain s'il termine le Tour !#TDF2023 pic.twitter.com/CgwiqYmgtU — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023

58 km do cilja - Deset kolesarjev Pinot, Madouas, Ciccone, Skjelmose, Harper, Barguil, Van Gils, Uran, Vermaerke in Pidcock so ubežniki in začeli z naslednjim gorskim ciljem Col de la Schlucht (4,3 km, 5,4-odstotni naklon). Glavnina zaostaja 1:11.

Norišnica zaradi Thibauta Pinota, ki kolesari zadnji Tour de France v karieri. Foto: Reuters

68 km do cilja - Giulio Ciccone je osvojil tudi tretji današnji gorski cilj. Pred kolesarji so še trije, eden tretje, dva prve kategorije. Povprečna hitrost je do zdaj znašala 41,1 km/h. Na čelu glavnine, ki zaostaja za ubežniki minuto, je ekipa Tadeja Pogačarja.

69 km do cilja - Francozi norijo ob trasi. Thibaut Pinot (Groupama FDJ) je ujel prvo skupino ubežnikov.

71 km do cilja - Kolesarji so pred novim gorskim izzivom. Col de Grosse Pierre (3,2 km, 8-odstotni naklon) je gorski cilj II. kategorije. Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), Gulio Ciccone, Mattias Skjelmose (oba Lidl-Trek), Krists Neilands (Israel - Premier Tech), Warren Barguil (Arkéa–Samsic) in Maxim Van Gils (Lotto Dstny) so v ospredju. V drugi skupini jih med drugimi lovi tudi Thibaut Pinot, ki zadnjič dirka na Dirki po Franciji. Zaostanek znaša 23 sekund, medtem ko ima glavnina minuto zaostanka.

77 km do cilja - Šest ubežnikov je le še v ospredju in imajo 22 sekund prednosti pred prvimi zasledovalci in 40 pred glavnino s Pogačarjem in Vingegaardom. Med ubežniki so tudi Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Warren Barguil (Arkéa–Samsic), pikčasti Gulio Ciccone (Trek-Lidl), ki je bil najhitrejši na vrhu drugega gorskega cilja. Danes je prejel dodatnih 10 točk na obeh gorskih ciljih in ima pred drugim Felixom Gallom 16 in pred tretjim Vingegaardom 17 točk prednosti.

82 km do cilja - Dvanajst ubežnikov ima 21 sekund prednosti. Začeli so se vzpenjati na drugi gorski cilj Col de la Croix des Moinats (5,2 km in 7-odstotni povprečni naklon).

🔥We have a new leading group, with the @maillotapois inside it!



🔥Nous avons un nouveau groupe de tête, avec le @maillotapois à l'intérieur !



#TDF2023 pic.twitter.com/GRCXwedH8i — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023

87 km do cilja - Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar sta spet skupaj.

93 km do cilja - Jonas Vingegaard se je znašel v skupini, ki se je odlepila od glavnine. Tadej Pogačar skupaj z moštvenimi kolegi lovi skupino in ima 15 sekund zaostanka.

105 km do cilja - Pri spustu je grdo padel Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). Poškodoval si je predel okoli očesa in se najverjetneje udaril v glavo. Prav tako ima odrgnine na desni roki in nogi. Težave je imel tudi Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki ima nevšečnosti z z levim očesom.

💥 Crash from @_rccarlos in the peloton! He's back on the bike already



💥 Chute de @_rccarlos dans le peloton ! Il est déjà de retour sur le vélo#TDF2023 pic.twitter.com/4T0Nrm0i4f — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023

109 km do cilja - Lastnik pikčaste majice Giulio Ciccone je osvojil gorski cilj II. kategorije Ballon d'Alsace.

114 km do cilja - Ubežnik ujet. Medtem so iz tabora Ineos Grenadiers sporočili, da želijo pri UAE Emirates zmagati etapo. Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj Ballon d'Alsace - 11,5 kilometra dolg klanec druge kategorije s 5,2-odstotnim povprečnim naklonom.

🎙 Team radio @INEOSGrenadiers



It's pretty clear for everyone that @TeamEmiratesUAE wants to win!



Tout le monde a bien en tête qu'@TeamEmiratesUAE veut la victoire !#TDF2023 pic.twitter.com/uQDy0ACWpq — Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023

116 km do cilja - V ospredju je le še Victor Campenaerts (Lotto Dstny) in ima vsega 8 sekund prednosti. Tempo na čelu glavnine diktirajo pri UAE Emirates. Matteo Trentin in Mikkel Bjerg delata trdo. Videti je, da se Tadej Pogačar dobro počuti in bo skušal napasti etapno zmago.

130 km do cilja - Jasper De Buyst in Victor Campenaerts (Lotto Dstny) ste se podala v beg. Na čelu glavnine je ekipe Lidl-Trek, ki ima v svojih vrstah nosilca pikčaste majice Giulia Cicconeja. Italijan bo skušal zadržati majico za najboljšega na gorskih ciljih. Pred današnjo etapo je imel 88 točk, drugi Felix Gall 82, tretji Jonas Vingegaard 81, Tadej Pogačar je z 49 točkami na petem mestu.

13.44 - Dvajseta etapa se je uradno začela. Pričakujemo lahko takojšnje poizkuse pobegov.

13.27 - Kolesarji se zbirajo na štartu v Belfortut. Na čelu so nosilci majic in včerajšnji junak Matej Mohorič.

13.07 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na vrsti je predzadnja etapa Dirke po Franciji, v kateri bodo na vrsto prišli spet hribolazci. Tadeju Pogačarju trasa leži, ni pa jasno, kakšne noge ima. Mu bo danes uspelo prikolesariti do druge etapne zmage na letošnjem Touru? V skupnem seštevku je Jonas Vingegaard trdno v vodstvu in je le še 133,5 kilometra oddaljen od druge za poredne zmage, saj je nedelja rezervirana za parado šampionov s ciljem na elizejskih poljanah.

Medtem si francoski ljubitelji kolesarstva želijo, da bi do etapne zmage prišel njihov ljubljenec Thibaut Pinot, ki vozi zadnji Tour de France. Zelo čustven je bil tudi vodja moštva FDJ Marc Madiot, ki ni mogel zadržati čustev, ko so nanj naslovili vprašanje glede Pinota.

C'est historique bordel



CHALALALALALALAAAA

THIIIIIBAUT PINOOOOOT 💙🔥📣 pic.twitter.com/tUU7eABiYf — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) July 22, 2023