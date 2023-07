Slovenskega junaka preplavila čustva: "Očitno je Gino iz nebes hotel, da danes zmagam"

Mateja Mohoriča, slovenskega junaka še ene izjemno zahtevne etape letošnje Dirke po Franciji, so po zmagi, njegovi tretji na dirki vseh dirk, preplavila čustva. "Kolesarstvo je izjemno krut šport, pred dnevi sem trpel kot žival in komaj ujel časovno zaporo na Lozu, potem pa pride tak dan in je ves trud poplačan," je 28-letni Podbličan razlagal v Polignyju. V ciljnem sprintu je le za nekaj centimetrov premagal Danca Kasperja Asgreena.

"Vedel sem, da če kakšnih sto metrov do cilja pritisnem z vso močjo, ki jo imam, morda celo imam nekaj malega možnosti za zmago. Na koncu sem vrgel kolo in položil vse v božje roke, in bilo je dovolj," je na robu solz vzhičeno razlagal v mikrofon Televizije Slovenija. V ciljnem sprintu sta se z Asgreenom znašla sama, akcijo je sicer sprožil Avstralec Ben O'Connor, ki se je zasledovalcem z Dancem in Slovencem odlepil kakšnih 30 kilometrov pred ciljem 19. etape in s tem priložnost ponudil Mohoriču.

🥹Winning on the Tour de France never gets old



🥹Gagner sur le Tour de France, ça n'a pas de prix #TDF2023 pic.twitter.com/VhgnFzzpsD — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

"Očitno je Gino iz nebes hotel, da danes zmagam"

"Vedel sem, da moram vse narediti popolno. Ko je Ben, ki ni tako močan, kot sva s Kasperjem, začel svoj sprint, sem vedel, da mora Kasper reagirati. Sploh ne vem, kako to zmore. Že včeraj je bil v begu. Neverjetno je močan in tudi danes je ponovno naredil največjo razliko. Počutim se skoraj, kot bi ju izdal, mnogi kolesarji so veliko močnejši od mene, ampak očitno je Gino iz nebes hotel, da danes zmagam," je napet zaključek za slovensko nacionalno televizijo še opisal slovenski junak dneva in se spomnil na Gina Mäderja, letos tragično preminulega kolega iz moštva Bahrain Victorious.

"Očitno je Gino iz nebes hotel, da danes zmagam." Foto: Reuters

Po zmagi, svoji tretji na Tourih, a prvi na letošnjem, je ostal ponižen. "Danes sem imel zelo dobre noge, a niti približno take, kot jih imajo nekateri kolesarji. Vedel sem, da je danes dan, ko lahko naredim razliko, verjel sem vase, v vse priprave in žrtvovanja, ki sem jih prestal, da sem danes tukaj. Nisem obupal do konca. Drugi so bili veliko močnejši. Poskušal sem biti nesebičen in pomagati najbolje, kot zmorem, a sem bil povsem na robu svojih moči. Sploh ne vem, kako bom jutri ujel časovno zaporo."

"Kolesarstvo je krut šport"

V solzah se je zahvaljeval ekipi, ki se požrtvovalno trudi vsak dan na tem peklenskem Touru. Poklonil se je prav vsem soborcem na dirki. "Tu so kolesarji svetovnega kova in vsi so dobro pripravljeni, a včasih trpimo kot žival. Kolesarstvo je krut šport, v četrtek sem komaj ujel časovno zaporo na Col de la Loze, v grupettu sem opazoval trpeče obraze kolesarjev, ki so prav tako kot jaz, vse naredili za nastop na Touru. Ogromno je odrekanja, ogromno časa preživiš na treningih, stran od družine, in na trenutke, ko ti ne gre, se počutiš prav neumno. Potem pa pride tak dan in vse garanje, vse trpljenje je poplačano. Prav vsak od 150 kolesarjev na dirki bi lahko zmagal in bi si zmago zaslužil. Ponosen in vesel sem, da jo je uspelo meni. Vem, da zmaga na Touru spremeni življenje," je še vrelo iz Mohoriča.

Posebej vesel je bil za svojo ekipo Bahrain Victorious. "Za nami je težko obdobje. To zmago posvečam svojim tovarišem," je še povedal in se ponovno spomnil tragično umrlega Gina Mäderja, ki je sicer ves čas v spominu članov moštva, pa tudi preostalih kolesarjev. Mohorič in njegovi kolegi na dresih nosijo napis "Kolesarimo za Gina" (Ride for Gino). Zahvalil pa se je tudi podporni ekipi, ki jo vsak dan opazuje, kako vstaja ob šestih zjutraj in hodi spat ob polnoči.

Tadej Pogačar se je razveselil uspeha rojaka: "To je super!" Foto: Reuters

Tudi Pogačar navdušen: Morda mi je dal Matej nekaj dodatne moči

Zmage rojaka je bil vesel tudi Tadej Pogačar, ki je danes v cilj prišel z glavnino in 13 minut ter 43 sekund za Mohoričem. "Precej težak dan je bil, prvi dve uri je šlo res na polno. Ni bil lahek dan, na koncu pa je bil zelo dober. Matej je dobil etapo in to je imenitno," je za TV Slovenija povedal drugouvrščeni v skupnem seštevku in nosilec bele majice najboljšega kolesarja na dirki. Takoj ko je prišel v cilj, ga je športni direktor moštva UAE Emirates Andrej Hauptman po radijski zvezi obvestil o razpletu etape. "To je kar dober občutek. Morda mi je dal Matej tudi nekaj dodatne moči za jutrišnjo etapo. Bomo videli, kako bo. Upam na dobre noge in da bom lahko kaj poskusil. To bo zadnja težka etapa. Imamo dobro ekipo, borili se bomo do zadnjega. Bomo videli," pravi pred sobotno preizkušnjo, ki bo še zadnja priložnost za hribolazce. 110. Tour se bo v nedeljo končal s t. i. parado šampionov, zadnjo etapo, v kateri tradicionalno ni več boja za skupni seštevek. Se bodo pa v nedeljo za prestižno etapno zmago na Elizejskih poljanah pomerili sprinterski asi.

Slovenske zmage na tritedenskih dirkah: Skupne: Dirka po Italiji (1):

1 zmaga: Primož Roglič (2023) Dirka po Franciji (2):

2 zmagi: Tadej Pogačar (2020, 2021) Dirka po Španiji (3):

3 zmage: Primož Roglič (2019, 2020, 2021) Etapne: Dirka po Italiji (9):

4 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Jan Polanc

1 zmaga: Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik Dirka po Franciji (16):

10 zmag: Tadej Pogačar

3 zmage: Primož Roglič, Matej Mohorič Dirka po Španiji (15):

10 zmag: Primož Roglič

3 zmage: Tadej Pogačar

1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič

