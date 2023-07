Matej Mohorič po napetem sprintu do etapne zmage!

Odlično se je danes odrezal tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki je zasedel sedmo mesto, v cilj je prišel v skupini z Belgijcem Jasperjem Philipsenom (Alpecin – Deceunnck), Dancem Madsom Pedersenom (Lidl – Trek), Francozom Christophom Laportejem (Jumbo-Visma) ter Italijanoma Albertom Bettiolom (EF Education – EasyPost) in Matteom Trentinom (UAE Emirates), 39 sekund za Mohoričem.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v cilj prišel z glavnino na 42. mestu, 13 minut in 43 sekund za zmagovalcem. Pogačar v skupnem seštevku ostaja 7:23 za Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), Mohorič (+ 3;19:36) je pridobil pet mesti in je zdaj 67. v skupnem seštevku, Mezgec (+ 4;25:03) pa je napredoval za sedem mest in je zdaj 112.

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Franciji, potek 19. etape:

Cilj: O'Connor je prvi sprožil napad, Mohorič in Asgreen sta silovito sprintala za etapno zmago in ciljno črto prečkala skupaj. Odločal je fotofiniš. Za mišjo dlako je zmago osvojil Matej Mohorič!

🤏The definition of winning by a tire's length ⤵️



🤏La définition de gagner avec un boyau d'écart ⤵️#TDF2023 pic.twitter.com/K8FRAL6INB — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

🥹Winning on the Tour de France never gets old



🥹Gagner sur le Tour de France, ça n'a pas de prix #TDF2023 pic.twitter.com/VhgnFzzpsD — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

3 km do cilja - Mohorič, O'Connor in Asgreen bodo očitno obračunali v sprintu, v tem ima največ možnosti Danec.

5 km do cilja - Nič ne kaže, da bi zasledovalcem uspelo ujeti vodilno trojico z Mohoričem, razlika je zdaj že več kot pol minute!

8 km do cilja - Mohorič, Asgreen in O'Connor imajo 28 sekund pred deveterico zasledovalcev z Luko Mezgecem.

10 km do cilja - Vodilna trojica odlično sodeluje in je prednost pred zasledovalci povišala na 27 sekund!

13 km do cilja - Mohorič, O'Connor in Asgreen zdaj vozijo 15 sekund pred Pidcockom, Zimmermannom, Van der Poelom, Bettiolom, Laportejem, Philipsenom, Pedersenom, Trentinom in Luko Mezgecem.

15 km do cilja - Vodilna trojica ima zdaj 16 sekund prednosti pred Van der Poelom, Haigom, Trentinom in Zimmermannom. Skupina z zeleno majico, ki se je drži tudi Mezgec, je le nekaj sekund za četverico lovcev. Zaostanek skupine z rumeno majico in Pogačarjem se približuje devetim minutam.

🏁 16 KM



🔥 The green jersey group are on fire attacking each other in the final 16 KM.



🔥 Le groupe maillot vert ne collabore pas et les attaques fusent.#TDF2023 pic.twitter.com/5lrbVp4MBW — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

18 km do cilja - Mohorič, O'Connor in Asgreen še vodijo, v ozadju je pestro, sprinterji taktizirajo in se napadajo. Van der Poel, Haig in Trentin so se približali vodilni trojici na 15 sekund.

21 km do cilja - V lov za vodilno trojico sta se pognala še Mathieu van der Poel in Christophe Laporte. Zaostajata 23 sekund.

💥 Crash of Corbin Strong in the lead group



💥Crash de Corbin Strong dans le groupe de tête #TDF2023 pic.twitter.com/gZJ0cmqZja — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

25 km do cilja - Mohorič, O'Connor in Asgreen so pol minute pred zasledovalci. Jim bo uspelo prednost zadržati do cilja? V ozadju je na spustu padel Corbin Strong (Israel-Premier Tech). Z dirko k sreči lahko nadaljuje.

⚡25" with 25 KM left for the trio upfront!



⚡25" avec 25 KM restants pour le trio de tête ! #TDF2023 pic.twitter.com/8ouySpjuTl — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

28 km do cilja - Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je pobral dve točki na drugem gorskem cilju dneva, Ben O'Connor (AG2R Citroën) je osvojil eno, s Kasperjem Asgreenom vztrajajo 18 sekund pred zasledovalci.

30 km do cilja - Zdaj so napadli Kasper Asgreen, Matej Mohorič in Ben O'Connor, hitro so ujeli in prehiteli Campenaertsa. Lovita jih Zimmermann in Izagirre, tudi iz skupine zasledovalcev se vrstijo skoki.

32 km do cilja - Začel se je vzpon na Côte d'Ivory (III. kategorija, 2,4 km s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom), Campenaerts je ostal sam v vodstvu, ima pa le še dobrih 20 sekund prednosti pred zasledovalci.

35 km do cilja - Simon Clarke in Victor Campenaerts imata zdaj le še pol minute prednosti pred skupino 34 kolesarjev, v kateri so: Tiesj Benoot, Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Lars van den Berg (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol, Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), Jack Haig, Matej Mohorič, Fred Wright (Bahrain Victorious), Marco Haller, Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Ben O’Connor, Oliver Naesen (AG2R-Citroën), Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Ion Izagirre (Cofidis), Hugo Houle, Krists Neilands, Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Luke Durbridge, Dylan Groenewegen, Luka Mezgec (Jayco-AlUla), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Jonas Abrahamsen, Anton Charmig, Rasmus Tiller, Soren Waerenskjold (Uno-X), Daniel Oss, Anthony Turgis (TotalEnergies). Glavnina je zdaj skoraj šest minut za vodilnima.

45 km do cilja - Vodilna dvojica ima že več kot 40 sekund prednosti pred skupino z zeleno majico z Mezgecem in Mohoričem, pa že več kot štiri minute pred glavnino z rumeno majico in Pogačarjem. Zaostala osemintrideseterica zaostaja že deset minut za čelom dirke. Kolesarji bodo kmalu prišli do vznožja drugega kategoriziranega klanca dneva, Côte d'Ivory (III. kategorija, 2,4 km s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom).

55 km do cilja - Campenaerts in Clarke vozita 25 sekund pred skupino z zeleno majico Jasperjem Phlipsenom. V tej skupini sta tudi Mohorič in Mezgec. Glavnina, na čelu katere tempo diktira Jumbo-Visma, Pogačar pa se vozi blizu Jonasa Vingegaarda, zaostaja dve minuti in 41 sekund za čelom dirke.

🏁 57 KM



After the green jersey & breakaway merger, @SimoClarke and @VCampenaerts attacked off the front, gaining a gap of 25''. The yellow jersey group are 2 minutes behind the 34 man green jersey group.#TDF2023 pic.twitter.com/XdAjJQHfzU — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

60 km do cilja - Iz ogromne ubežne skupine sta skočila Victor Campenaerts in Simon Clarke, imata pa vsega deset sekund prednosti. Glavnina z rumenim Vingegaardom, ob katerem je ostal tudi Pogačar, vozil minuto in 38 sekund za vodilnima. Zaostala skupina je že osem minut in 32 sekund za čelom dirke.

66 km do cilja - Vodilni osmerici se je zdaj pridružila še večja skupina kolesarjev, med njimi sta tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Dogajanje je spet bolj pestro, s stanjem v etapi spet nihče ni več zadovoljen.

Tadej Pogačar se drži Jonasa Vingegaarda. Foto: Reuters

75 km do cilja - Mads Pedersen (Lidl – Trek) je dobil leteči cilj v Neyju, vodilna osmerica ga je prečkala vsega 34 sekund pred glavnino, a že debelih sedem minut pred zaostalo skupino, v kateri je 38 kolesarjev.

Izidi letečega cilja, Ney:

1. Pedersen 20 točk

2. Campenaerts 17

3. Barguil 15

4. Alaphilippe 13

5. Haig 11

6. Benoot 10

7. Zimmermann 9

7. Trentin 8

9. Philipsen 7

10. Meeus 6

11. Strong 5

12. Van der Poel 4

13. Abrahamsen 3

14. Charmig 2

15. Schultz 1

90 km do cilja - Nemcu Nilsu Polittu (Bora – hansgrohe) se je na kolesu strgala veriga, spremljevalnega vozila njegove ekipe ni bilo v bližini, iz spremljevalnega vozila Shimana pa ni dobil primernega nadomestnega kolesa. Njegovega bega je konec. Osmerica vodilnih nadaljuje z minuto prednosti pred glavnino in pet minut ter 30 sekund pred skupino trpečih.

🛠️Mechanical issue for @PolittNils. He's now behind the peloton.



🛠️Problème mécanique pour @PolittNils. Il est maintenant derrière le peloton. #TDF2023 pic.twitter.com/yiYFQKvbVb — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

100 km do cilja - Deveterica vozi le dobro minuto pred prvim delom glavnine, v katerem ob rumeni majici vozi tudi Tadej Pogačar, v njem pa sta tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec, medtem ko je drugi del glavnine še vedno skoraj štiri minute za čelom dirke.

110 km do cilja - Waren Barguil, Tiesj Benoot, Jack Haig, Julian Alaphilippe, Nils Politt, Mads Pedersen, Victor Campenaerts, Matteo Trentin in Georg Zimmermann imajo zdaj že več kot minuto prednosti pred prvo skupino glavnine in dve minuti ter 45 sekund pred drugo.

117 km do cilja - V vodstvo se je odpeljala deveterica z Warrenom Barguilom, Tiesjem Benootom, Jackom Haigom, Julianom Alaphilippom, Nilsom Polittom, Madsom Pedersenom, Victorjem Campenaertsom, Matteom Trentinom in Georgom Zimmermannom. Glavnina je zdaj vendarle malo popustila in kaže, da imamo uspešen pobeg.

120 km do cilja - Tudi Bettiolov poskus je glavnina nevtralizirala, skupina pa ostaja pretrgana na dva dela. Prvi del skupine ima že skoraj dve minuti prednosti pred drugim. Hitrost je zaradi nenehnih napadov izjemna, v prvi uri etape so kolesarji prevozili nekaj več kot 49 kilometrov.

🤝Aaaaand they're all together again!



🤝Le groupe de tête est repris !#TDF2023 pic.twitter.com/sZVrgfOCv4 — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

125 km do cilja - Po napadu Magnusa Corta se je v vodstvo odpeljal njegov kolega iz moštva EF Education – EasyPost Alberto Bettiol, ujeti ga poskuša še nekaj kolesarjev. Prva skupina glavnine ostaja zelo blizu vodilnim, drugi del glavnine pa zaostaja že vek kot minuto in pol.

130 km do cilja - Tudi Alaphilippa in Künga so zasledovalci ujeli, hud boj se nadaljuje in utruja tudi favorite, ki bi bržčas radi privarčevali kakšen atom moči za jutrišnjo zadnjo gorsko etapo dirke. Za zdaj pa nič ne kaže, da bi se lahko dogajanje prav kmalu umirilo.

132 km do cilja - Alaphilippu se je hitro pridružil še Švicar Stefan Küng, ubežnika imata 13 sekund prednosti pred glavnino. V tej je tempo še vedno brutalen, skupina se je že pretrgala na dva dela. Prvi z rumeno majico, ki se je drži tudi Tadej Pogačar, je močno razpotegnjen, drugi, v katerem so predvsem klasični sprinterji, ima že občuten zaostanek.

135 km do cilja - Lucenko in Pedersen sta bila le ujeta, zdaj je napadel Julian Alaphilippe.

140 km do cilja - Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana) je osvojil edino točko na gorskem cilju četrte kategorije, z Dancem Madsom Pedersenom (Lidl - Trek) še kar vztrajata v vodstvu, zdaj vozita slabih 20 sekund pred glavnino. V tej še ni miru.

149 km do cilja - Trojica z Mohoričem je sprožila silovit odziv v glavnini, ki se je tako že približala čelu dirke. Tudi ta poskus pobega bo neuspešen. Pedersen in Lucenko imata le še nekaj metrov prednosti pred zasledovalci. Jack Haig se je medtem prebil nazaj na rep glavnine, kjer je prehitel Norvežana Alexandra Kristoffa, ki ima že težave slediti brutalnemu tempu.

151 km do cilja - Pedersenu in Lucenku se približuje trojica Matej Mohorič, Ion Izagirre in Remi Cavagna. V glavnini se še niso sprijaznili s stanjem, kolesarji še kar skačejo, tudi nosilec zelene majice Jasper Philipsen je poskušal. Kolesarji se že vzpenjajo na Cote du Bois de Lionge (IV. kategorija, 1,9 km, 5,7-odstotni naklon).

154 km do cilja - Manjšo prednost imata zdaj Mads Pedersen in Aleksej Lucenko. Lovi ju Mohorič, tudi glavnina je zelo blizu.

🔥 There's a new rider in front, he's already won on this Tour, it's @Mads__Pedersen !



🔥 Il y a un nouveau coureur devant, il a déjà gagné sur ce Tour, c'est @Mads__Pedersen ! #TDF2023 pic.twitter.com/ahOTHwA6lu — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

156 km do cilja - Tudi Sagan ni dolgo zdržal v vodstvu, glavnina ga je hitro ujela, tako se nadaljuje boj. Medtem je imel manjše težave s kolesom Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious), ki zdaj lovi glavnino.

157 km do cilja - Na čelu glavnine se je prvič pojavil tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), odločen napad pa je sprožil slovaški zvezdnik Peter Sagan (TotalEnergies) in se mimo Pacherja in Zingleja odpeljal v vodstvo.

159 km do cilja - Kolesarji so prišli do prvega klanca dneva, napadla sta Francoza Quentin Pacher (Groupama-FDJ) in Axel Zingle (Cofidis). Kmalu se bo začel tudi prvi kategoriziran klanec dneva, Cote du Bois de Lionge (IV. kategorija, 1,9 km, 5,7-odstotni naklon).

161 km do cilja - Campenaertsa je glavnina ujela, nadaljuje se ogorčen boj za pobeg.

167 km do cilja - Manjšo prednost pred glavnino si je privozil Belgijec Victor Campenaerts (Lotto - Dstny), zdaj čaka, da se mu pridruži še kdo. Iz glavnine skačejo in napadajo še številni kolesarji. Dogajanje je pestro, hitrost glavnine pa zato ves čas velika.

💪 Victor "never tired" Campenaerts is on the attack again!



💪 Victor "jamais fatigué" Campenaerts passe à nouveau à l'offensive !#TDF2023 - @VCampenaerts pic.twitter.com/PyJ64ie1px — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2023

13:33 (172,5 km do cilja) - Direktor dirke Christian Prudhomme je kot po navadi iz vodilnega avtomobila z zastavico dal znak za začetek dirke, ki se je takoj razvnela. Tudi danes je velik interes za mesto med ubežniki, etapne zmage si močno želi tudi nizozemski as Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck). Številni kolesarji imajo danes zadnjo priložnost za etapno zmago.

Start: Ob 13.15 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, kilometer nič naj bi dosegli po 15 minutah nevtralne vožnje in tedaj se bo zanimiva in razgibana 172,5 kilometra dolga etapa začela tudi zares.

Etapo bo začelo 151 kolesarjev, včeraj so z dirke odstopili še Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki bi mu današnja etapa nadvse ustrezala, pa Simon Geschke in Anthony Perez (oba Cofidis). Skupaj je letošnji Tour predčasno končalo že 25 kolesarjev.