Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se med Dirko po Franciji ni mogel izogniti vročemu vprašanju, ali ga bomo videli tudi na Dirki po Španiji. "Vuelta je v mojem koledarju, a moram razmisliti, ali želim preživeti še en mesec stran od doma," so pri španski Marci povzeli besede vodilnega kolesarja na Touru. Na težko pričakovani odgovor bo treba počakati do konca prestižne francoske pentlje.

Po sobotni osmi etapi je Tadej Pogačar kot vodilni v skupnem seštevku Dirke po Franciji znova odgovarjal na novinarska vprašanja, med katerimi se je tokrat znašlo tudi tisto, ali se bo čez dober mesec dni boril za zmago in rdečo majico na španski Vuelti. Odgovor je, predvsem v Španiji, kjer težko pričakujejo njegov prihod, sprožil precej evforije.

Pogačar: Moram razmisliti, ali želim biti še en mesec stran od doma

"Vuelta je v mojem koledarju in bi moral biti sposoben iti, a moram razmisliti, ali želim preživeti še en mesec stran od doma," je po pisanju španske Marce na novinarski konferenci dejal 26-letni Slovenec.

Kombinacija Toura in Vuelte je možnost, o kateri so se verjetno odločili že na pripravljalnih taborih ekipe, v zadnjih mesecih pa je, kot piše cyclinguptodate.com, več kolesarjev ekipe UAE Team Emirates - XRG dejalo, da je to v načrtu, če bo seveda šla sezona po željah.

Lani je na primer združil dvojček Giro-Tour in na obeh ugnal vso konkurenco.

Gianetti: Odločitev po Touru

A na težko pričakovani odgovor bo treba počakati do konca francoske pentlje, saj je celotna ekipa Emiratov trenutno osredotočena na četrto skupno Pogačarjevo zmago. Mauro Gianetti pravi, da bodo odločitev pričakovano sporočili po Touru. Foto: Guliverimage

"La Vuelta je na njihovem dnevnem redu, a mi smo osredotočeni na Tour in odločitev bomo sporočili, ko ga bo konec," je o morebitni Pogačarjevi udeležbi na Dirki po Španiji za Marco dejal direktor moštva Mauro Gianetti.

Pogačar bi se na Vuelto vrnil prvič po letu 2019. Takrat se je pri 20 letih na španskih cestah izkazal s tretjim mestom v generalni razvrstitvi, ki je pripadla Primožu Rogliču, dobil tri etape in tritedensko dirko končal kot najboljši mladi kolesar.

Vuelta je še edina tritedenska dirka, na kateri Pogačar še nima skupne zmage.

Dirka po Španiji se bo začela 23. avgusta v Torinu in končala 14. septembra v Madridu.

Leta 2019 je na Vuelti zablestel s tretjim mestom v skupni razvrstitvi, osvojil tri etapne zmage in dirko končal kot najboljši mladi kolesar. Foto: Guliverimage

Dva boja na grand tourih z Jonasom?

Če bo Slovenec res dirkal na Vuelti, bomo videli še drugi obračun z Jonasom Vingegaardom na grand tourih v tej sezoni. Pogačar ima po osmih etapah Dirke po Franciji pred četrtim Dancem trenutno minuto in 17 sekund prednosti.

Start današnje devete etape, ki bo ravninska, bo ob 13.10, kilometer nič bodo kolesarji prečkali ob 13.25, v cilj naj bi pripeljali okoli 17. ure.