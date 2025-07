Iz krogov smučarskih skokov prihaja neprijetna novica o zaključku karier dveh mladih slovenskih skakalcev. Jan Bombek in Mark Hafnar, stara vsega 23 let, sta se odločila, da zaključita profesionalno športno pot.

Po poročanju Skijumping.pl sta se Jan Bombek in Mark Hafnar odločila za skakalno slovo, kar je velik udarec za slovenske skoke. Kot je vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na Smučarski zvezi Slovenije Gorazd Pogorelčnik nedavno izpostavil v pogovoru s slovenskimi novinarji, je eden od ciljev tudi zadržati mlade skakalce, da ne bi prehitro zaključili kariere.

Člana zlate generacije iz leta 2020

A sta se Bombek in Hafnar pri vsega 23 letih odločila za tovrstni korak. V mladinskih vrstah sta bila oba člana zmagovalnih selekcij na mladinskih svetovnih prvenstvih. Jan Bombek se lahko pohvali s štirimi medaljami s svetovnih prvenstev, vključno z zlato na prvenstvu leta 2020 v Nemčiji, kjer je poslušal Zdravljico na ekipni tekmi. Do vseh štirih (zlata, srebrna in dve bronasti) je skočil na ekipnih tekmah.

Mark Hafnar je skakalne smuči prav tako postavil v kot. Foto: SloSki

Tudi Hafnar je bil z ekipo zlat v Nemčiji 2020 in bronast na tekmi mešanih ekip, pohvali pa se lahko celo z bronasto medaljo na posamični preizkušnji.

Presečnik kljub težji poškodbi kolena vztraja

Poljaki so v članku omenjali tudi Jerneja Presečnika, še enega člana zlate mladinske ekipe iz leta 2020, ki pa še ni sklenil kariere, čeprav je bil zaradi resne poškodbe kolena, ki jo je staknil na smučanju v Avstriji, odsoten skoraj celo sezono. "Kariero nameravam nadaljevati. Iz ljubezni do športa in ker sem še vedno študent," je povedal za poljski portal.