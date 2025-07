Dobri trije meseci so minili od konca zadnje sezone v smučarskih skokih, ki jo je marca močno pretresla afera norveškega tabora na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, na katerem je v javnost prišlo prirejanje dresov. Sledili so suspenzi, del štaba je bil odpuščen, vodstvo smučarskih skokov pa je bilo postavljeno pred nalogo, kako ta šport narediti bolj pošten.

"To je bilo zahtevno obdobje, kar se je zgodilo v Trondheimu, se ne sme ponoviti. Zame je bil to vsekakor eden najzahtevnejših trenutkov v mojem poklicnem življenju, neverjetno naporno obdobje," je o zadnjih mesecih za poljski portal skijumping.pl dejal direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile.

Epilog raziskave naj bi bil znan kmalu

Kot pravi, preiskava Mednarodne smučarske in deskarske zveze (FIS) o norveškem goljufanju še poteka. "Rezultate pričakujemo kmalu. Vpliv teh dogodkov na šport je bil ogromen – prizadel je sponzorje, medije s pravicami prenosov in navijače. Ponovno si moramo pridobiti njihovo zaupanje."

Rezultati preiskave naj bi bili znani v kratkem. Foto: Guliverimage

Verjame, da gre za ustrezni in strokovno podkovani pridobitvi

To si bodo poskušali pridobiti tudi z novim osebjem, odgovornim za preverjanje ustreznosti opreme. Po odstopu Christiana Kathola s položaja vodje nadzora opreme v smučarskih skokih bosta pomembna moža pri teh nalogah zdaj Mathias Hafele in Juergen Winkler, pri nadzoru pa naj bi sodelovala še kopica posameznikov.

Pertile je ob primeru nadzora opozoril na štiri točke. Priznal je, da so v svoji ekipi za nadzor strojne opreme potrebovali več znanja. Jasno je bilo, da je razlika med ekipami in njimi v smislu znanja prevelika, in to vrzel so morali zmanjšati. Kot drugo je priznal, da so morali zaradi svojega nenehnega dopolnjevanja pravil razjasniti vse postopke, da bodo pravila jasna in enoznačna, saj se je v preteklosti dogajalo, da so si jih deležniki različno razlagali. Tretja točka se nanaša na to, da morajo biti pri preverjanjih bolj strogi. Kot pravi, te tri točke obsegajo delo direktorja in ekipe za preverjanje opreme. Tu je še četrta točka, ki se nanaša na ekipe, gre pa za to, da smučarski skoki potrebujejo novo miselnost, pri čemer meri na spoštovanje pravil.

Mathias Hafele v pogovoru s Kamilom Stochom Foto: Guliverimage

Italijan verjame, da sta Hafele in Winkler prava človeka s primernim znanjem, ki bosta znala vzpostaviti več reda. Prvi bo glavni pri nadzoru in bo izvajal preglede opreme pred in med tekmovanjem ter po njem. Pri Winklerju pa Pertile izpostavlja predvsem pomembnost tega, da je dolgo delal v IT-oddelku in da pozna računalništvo, kar bo pomembno za prehod z ročnih na digitalne meritve. "Juergen bo koordiniral vse kontrolorje opreme v smučarskih skokih. Odgovoren bo za načrtovanje, nominacije in razvoj strategije celotne naše sekcije, torej za naloge, ki niso neposredno povezane s tistimi, s katerimi se ukvarja Mathias. Koordiniral in razvijal bo naš IT-oddelek in z Mathiasom usklajeval tudi izobraževalni načrt," je direktor pojasnil za skijumping.pl.

Za nadzor bo odgovornih več ljudi kot v preteklosti. Ti bodo ustrezno podučeni, obljublja Pertile. Kot pravi, bosta na vrhu in ob vznožju skakalnice v kabini dva nadzornika, postopek skakalcev od prihoda na skakalnico do konca nastopa pa bodo podrobno spremljali.

3D-meritve, dodatni ukrepi pri čipih

Veljala bo nova 3D-telesna meritev, določili pa bodo tudi zdravnika FIS, ki bo poskrbel za predhodno kontrolo. Še naprej bodo uporabljali čipe na dresih, a zaradi poskusov goljufij v pretekli sezoni bodo uvedli dodatne varnostne ukrepe, s katerimi po Pertilovem mnenju prenos čipov z enega dresa na drugega ne bo več mogoč. Število dresov bodo znižali. "Lani smo imeli deset dresov za zimo in dva za poletje, skupaj 12. To sezono bomo število zmanjšali na devet, vključno z dvema dresoma za poletje."

Po spomladanskih zasedanjih organov FIS so sporočili, da uvajajo rumene in rdeče kartone, a sistem kazni ima različne stopnje, pojasnjuje Pertile. Prevare, povezane s 3D-telesnimi merami - uporaba dodatnih elementov na telesu, prestavljanje čipa ali spreminjanje obleke po kontroli -, so zajete v pravilih FIS in jim lahko sledijo hude kazni. Druga stopnja kazni pa lahko pripelje do diskvalifikacije s kartoni.

"Tisti, ki niso pripravljeni upoštevati pravil, bodo utrpeli posledice. In lahko vam zagotovim, da bo bolelo. Bolelo bo." Foto: Guliverimage

"Tisti, ki niso pripravljeni upoštevati pravil, bodo utrpeli posledice. In zagotavljam, da bo bolelo."

"Če gre za individualno tekmovanje, se tekmovalca v celoti odstrani s seznama rezultatov. Če gre za ekipno tekmovanje, se iz tekmovanja izključi celotno ekipo," pravi Pertile in dodaja: "Če si na svetovnem pokalu diskvalificiran zaradi kršitve opreme, dobiš rumeni karton in lahko nadaljuješ sezono. Po drugi takšni kršitvi prejmeš drugi rumeni karton in s tem samodejni rdeči karton, kar pomenim, da si izključen iz naslednjega tekmovalnega konca tedna, tvoja država pa izgubi eno kvoto." Če tekmovalec rdeči karton prejme v soboto, bo v nedeljo še lahko tekmoval, ne bo pa smel na naslednjem prizorišču.

"Mislim, da smo v zadnjih nekaj tednih vložili ogromno truda, da bi ekipe pripeljali do točke upoštevanja pravil. Tisti, ki niso pripravljeni upoštevati pravil, bodo utrpeli posledice. In lahko vam zagotovim, da bo bolelo. Bolelo bo," je za skijumping.pl še dejal Pertile.