Smučarski skakalec Louis Obersteiner je pred tedni sporočil, da menja nacionalne barve. Potem ko je do zdaj nastopal za Avstrijo, bo v prihodnje za Francijo. Tam je bil rojen, Francozinja je tudi njegova mati.

"Ne gre za to, da bi zapustil Avstrijo ali zastopal drugo državo, pač pa za to, da bi našel način, kako uresničiti svoje otroške sanje o tekmovanju v svetovnem pokalu. Zato sem začel razmišljati o vrnitvi k svojim francoskim koreninam in skakanju za Francijo, kjer se je začela moja pustolovščina v tem športu. Avstrija in Francija imata odlične sisteme treninga, toda Avstrija ima neverjetno velik nabor talentov. Tekmovanje za Francijo mi daje več prostora, da se osredotočim na svoj razvoj, brez dodatnega pritiska. Hkrati pa odpira priložnosti v avstrijski B-reprezentanci za mlajše športnike, kar se mi zdi koristno za obe strani," je v intervjuju za skijumping.pl dejal 20-letnik.

Takole je letel na preletu letalnice bratov Gorišek:

Pogled proti svetovnemu pokalu in OI

Kot pravi, je ideja o menjavi reprezentance začela zoreti v Planici v sezoni 2023/24, ko je tudi kontaktiral francosko reprezentanco, pogovori pa so resnejši postali jeseni lani. "Tako avstrijska kot francoska zveza sta me neverjetno podpirali, zaradi česar je vse potekalo gladko. Končno potrditev FIS sem prejel sredi junija. Zame je bil to odličen trenutek," pravi mladi skakalec, ki želi postati tekmovalec, ki se bo boril za najvišja mesta.

"To sezono bodo moje oči zagotovo uprte v svetovni pokal in olimpijske igre. Moja prioriteta je zdaj, da imam še naprej rad ta šport in da pustim, da rezultati pridejo naravno," je še dodal za skijumping.pl.

Še naprej bo živel v Avstriji, kjer študira pravo in poslovne vede, tam pa živijo tudi njegova družina in prijatelji. Na pripravah se redno pridružuje francoski reprezentanci, velik del treninga pa še vedno opravi v Avstriji.

Obersteiner priložnosti v svetovnem pokalu še ni dobil, do zdaj je do točk prišel v celinskem pokalu, predvsem pa v pokalu FIS in alpskem pokalu, v katerih se je že veselil zmage. Mu bo s Francozi uspel preboj tudi na višji ravni?