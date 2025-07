Udarec v skokih: ena končuje kariero, druga obupano išče denar za olimpijske sanje

Pet let pred olimpijskimi igrami v domačih Alpah z vidika smučarskih skokov v francoski skakalni družini ni videti nič kaj optimistično. Iz francoskega tabora prihajajo nepričakovane novice. Ena od najbolj perspektivnih francoskih mladih skakalk Lilou Zepchi je presenetila z odločitvijo o koncu kariere, njena kolegica Emma Chervet pa si skuša z zbiranjem sredstev rešiti sezono in sanje o nastopu na olimpijskih igrah, ki bodo v prihodnji sezoni.

Lilou Zepchi ima vsega 18 let in je veljala za naslednjo veliko francosko smučarsko skakalko. Dobre skoke je kazala na mladinskih tekmovanjih, med drugim je bila lani na tekmi poletnega Grand Prixa šesta v Rasnovu, kjer je prehitela Niko Prevc in Emo Klinec.

A je na veliko presenečenje Francozov, kot poroča skijumping.pl, sklenila, da zaradi osebnih razlogov zaključuje kariero.

Na zadnji večji mednarodni tekmi je nastopila oktobra lani v Klingenthalu. Čeprav v svetovnem pokalu ni osvojila točk, je opozorila nase na tekmah poletne velike nagrade in mladinskih prvenstvih, kjer je bila redno med najboljšimi.

Chervet: brez finančne pomoči ne bo olimpijskih iger

Medtem ko se je ena poslovila, druga išče rešilno bilko. Emma Chervet, ki je lani osvojila 36 točk v svetovnem pokalu, se je letos znašla v težkem položaju. Če želi nadaljevati kariero in se boriti na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo/Milano, mora zbrati kar 20 tisoč evrov. Na uradni platformi francoske športne fundacije je zapisala: "Sem Emma, stara sem 21 let in skačem že deset let. Zadnji dve sezoni nastopam v svetovnem pokalu in moj cilj so olimpijske igre v Milanu. Potrebujem podporo za treninge, prehrano in fizično pripravo. Vsaka pomoč bo neizmerno cenjena!"

Emma Chervet zbira sredstva, da bo lahko nastopila v naslednji sezoni. Foto: Guliverimage

A kljub ambicioznemu cilju je do zdaj zbrala le 650 evrov. Zbiranje sredstev poteka na platformi soutienstonsportif.fr, ki jo upravlja Francoska športna fundacija.

Olimpijska realnost: Pagnier sama ne bo dovolj

Francoska reprezentanca je zdaj skrčena na dve članici. Poleg Chervet je prva zvezdnica ekipe še vedno Joséphine Pagnier. Ta je v preteklosti že stala na zmagovalnem odru v svetovnem pokalu in lani navdušila domače gledalce s tretjim mestom na poletni veliki nagradi v Courchevelu. A tudi ona v zadnji zimi ni blestela, končala jo je kot 23. skakalka.