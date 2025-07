Mednarodna smučarska zveza (Fis) je potrdila, da se bodo skakalke v prihodnji sezoni prvič potegovale tudi za mali kristalni globus v poletih, poroča skijumping.pl. A ob tem obstaja en pogoj, in sicer, da bodo izpeljali vsaj tri tekme v poletih, prav toliko jih prinaša prihodnja sezona (dve v Vikersundu in eno premierno v Planici). Tako bosta ob izvedbi vseh tekem na letalnicah na voljo dva globusa – še veliki za skupno zmago svetovnega pokala. To je odlična novica za slovenski tabor, saj je Nika Prevc aktualna svetovna rekorderka, Ema Klinec pa nekdanja.