Žalosten konec za skakalnico v Nemčiji #video

V Brotterodu v osrednji Nemčiji je bila demontaža skakalnice Inselberg uspešna šele v drugem poskusu. Jekleno konstrukcijo so začeli rušiti v petek, skoraj 60 let star jekleni stolp pa se je nato zrušil na bok. Demontažo so izvedli s tehniko termičnega rezanja z daljinsko vodenimi gorilniki, eksploziva niso uporabili.

Med poskusom prejšnji teden operacija zaradi tehničnih razlogov ni bila uspešna. Po besedah ​​Petra Mittelsdorfa, generalnega direktorja podjetja MB Spezialabbruch, ki je odgovorno za demontažo skakalnice Inselbergschanze, ni bila dosežena zahtevana dovolj visoka temperatura, ki bi povzročila deformacijo jekla.

Skakalnica sicer že leta ni dosegala današnjih standardov FIS. Smučarski sedež je že nekaj let razmišljal o tem, da bi arhaični objekt umaknil s svojega koledarja, vendar so njeni lastniki trdili, da so tekmovanja, ki so tam potekala, zelo priljubljena med javnostjo. Kot še poročajo mediji, bo skakalnica Inselberg zgrajena na novo. 14. in 15. februarja 2026 naj bi tako na Neue Inselbergschanze, ki naj bi bila enake velikosti, potekala tekmovanja celinskega pokala.

Preberite še: