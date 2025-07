Zubimendi podpisal za Arsenal, kdo bo naslednji? Šeško ali Gyökeres?

Benjamin Šeško Foto: Guliverimage Večtedenska saga o prestopu Benjamina Šeška iz Leipziga v Arsenal se očitno ne bo razpletla po željah slovenskega napadalca. Kot poroča vselej dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romeno, se je švedski napadalec Viktor Gyökeres dogovoril z londonskih klubom in se ne namerava vrniti na treninge Sportinga. Arsenal in njegov dozdajšnji portugalski klub sta v nedeljo na novih pogajanjih o odškodnini.

🚨💣 Arsenal are now getting closer to signing Viktor Gyökeres after new round of talks in recent hours.



Gyökeres will NOT return for training at Sporting as he’s fully focused on leaving the club; Arsenal are now advancing.



Nothing done yet but discussions underway. pic.twitter.com/4VV5mzMts9