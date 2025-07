Šok – odpoved potovanja! Kakšne so moje pravice?

Obdobje poletnih dopustov marsikoga vodi k rezervaciji sanjskega potovanja – bodisi prek turistične agencije bodisi v lastni režiji. A kaj se zgodi, če pride do nepričakovanih sprememb, odpovedi ali izrednih okoliščin? Katere pravice imate kot potrošnik? V nadaljevanju predstavljamo jasen pregled pravic in obveznosti v obeh primerih.

Katere so pravice, če potujete v lastni režiji?

V primeru, ko potrošnik sam rezervira prevoz, prenočišča, dogodke ali druge storitve, ne uživa enake zakonske zaščite kot pri turističnem aranžmaju.

Pogodbeni pogoji ponudnika: vse je odvisno od pogojev, ki jih določa vsak posamezni ponudnik. Nekateri omogočajo odpoved z vračilom, drugi zadržijo delni ali celotni znesek.

Odstopnina in roki: pogosto velja, da se višina morebitne odstopnine viša, čim bližje je datum rezervacije.

Rezervacije prek platform: če rezervirate prek spletne platforme (npr. Booking, Airbnb), so ti le posredniki – odgovornost nosi neposredni ponudnik. V primeru spora se morate obrniti nanj.

Manj zaščite, več previdnosti: ker ZVPot tukaj ne velja, se priporočata zavarovanje za riziko odpovedi in previdno branje pogojev pred rezervacijo.

Katere so pravice, če potujete prek turistične agencije?

Turistični aranžmaji, ki vključujejo več storitev (npr. prevoz, nastanitev, izlet), so posebej zaščiteni z Zakonom o varstvu potrošnikov. Ta določa:

Pravico do odstopa: potrošnik lahko kadarkoli odstopi od pogodbe, pri čemer mu lahko agencija zaračuna razumne stroške (odstopnino), če so ti navedeni v pogodbi.

Bistvene spremembe: če organizator pred potovanjem bistveno spremeni elemente potovanja ali zviša ceno za več kot osem odstotkov, lahko potrošnik brez stroškov odstopi od pogodbe.

Odgovornost za izvedbo storitev: agencija odgovarja za vse vključene storitve, tudi če jih izvaja drug ponudnik. V primeru neskladnosti (npr. slabša nastanitev) ima potrošnik pravico do popravkov, znižanja cene ali celo odškodnine .

. Izredne okoliščine: če pride do izrednih razmer, ki bistveno vplivajo na izvedbo potovanja, lahko potrošnik brezplačno odstopi od pogodbe in prejme povračilo vseh plačil.

Agencija mora v primeru odpovedi turističnega aranžmaja sama predlagati alternativno rešitev (npr. nov termin, vavčer), vendar se za končno odločitev vedno vpraša potrošnika.

Pravica do brezplačne odpovedi zaradi izrednih okoliščin

Turistični aranžmaji so pogosto načrtovani vnaprej, vendar se lahko v določenih primerih pojavijo nepredvidljive okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo. To so dogodki, na katere nobena stran ne more vplivati – pandemije, naravne nesreče, politični nemiri, zaprtje meja.

Če se pred začetkom potovanja v kraju potovanja pojavijo tovrstne razmere, lahko potrošnik brezplačno odstopi od pogodbe in prejme povračilo vseh plačil.

Enako velja tudi za organizatorja – če zaradi izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe, mora o tem pravočasno obvestiti potrošnika in vrniti vsa plačila, ne da bi bil dolžan izplačati dodatno odškodnino.

Praktični nasveti in pritožbeni postopki

Pred rezervacijo vedno preberite pogoje in preverite, ali obstaja možnost odpovedi.

in preverite, ali obstaja možnost odpovedi. Razmislite o zavarovanju rizika odpovedi , zlasti pri samostojno organiziranih potovanjih.

, zlasti pri samostojno organiziranih potovanjih. Če potujete z agencijo, shranite vse dokumente (pogodba, program, obvestila).

(pogodba, program, obvestila). V primeru težav nemudoma obvestite organizatorja in zahtevajte pisno potrditev okoliščin.

Če pride do kršitve pravic, se lahko obrnete na Tržni inšpektorat RS ali Evropski potrošniški center Slovenije.

Pritožbo je treba vložiti najpozneje v dveh mesecih po koncu potovanja. Če agencija neupravičeno zadrži denar, mora znesek vrniti z obrestmi in po potrebi izplačati tudi odškodnino. Turistični aranžmaji, čeprav pogosto brezskrbni in prijetni, zahtevajo tudi ustrezno pravno varnost – še posebej v primeru neizpolnjenih obveznosti.

