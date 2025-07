Japonske skoke pretresa tragična novica, da je pri komaj 19 letih umrl njihov up smučarskih skokov Asahi Sakano. Najstnik naj bi padel skozi okno stavbe in zaradi poškodb umrl.

Po poročanju japonskih agencij in medijev je do tragedije prišlo v Saporu, kjer naj bi Asahi Sakano padel skozi okno stavbe. Po nekaterih informacijah naj bi šlo za stanovanjsko zgradbo, po drugih za restavracijo.

19-letnega smučarskega skakalca so prepeljali v bolnišnico, kjer pa ga niso mogli rešiti. Umrl je isti dan. Podrobnosti okoliščin nesreče niso znane, primer pa preiskuje policija.

Takole je nedolgo nazaj sledilcem pokazal, kako se pripravlja na novo sezono.

V uradni izjavi je klub Megmilk Snow Brand club prosil za spoštovanje zasebnosti družine in izrazil hvaležnost za izkazano podporo.

Sakano je bil up japonskih smučarskih skokov. Največji tekmovalni uspeh v kariere je dosegel z rojaki na mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2023 na tekmi mešanih dvojic, kjer so osvojili srebro, zaostali so le za Slovenci.

V svetovnem pokalu je nastopil na dveh tekmah, a se mu ni uspelo prebiti do točk, v kontinentalnem pokalu pa je štirikrat osvojil točke.

Asahi je bil sin nekdanjega skakalca Yukie Sakana.