Svetovni rekorder v smučarskih skokih Domen Prevc je pred dnevi v Planici prejel posebno skulpturo v čast rekordni znamki 254,5 metra, pod katero se je podpisal marca, njegovo ime pa se je znašlo tudi na posebnem obeležju planiških rekorderjev. Prevc ne skriva želje po še daljših poletih, za katere si slovenski deležniki močno prizadevajo, zeleno luč za povečavo letalnice pa je spomladi prižgala tudi Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS). Kako daleč je ideja o povečavi Letalnice bratov Gorišek in kdaj bi na povečani napravi lahko dočakali prvo tekmo? Govora je, da bi lahko v Planici leteli proti 270 metrom.

Po aprilskih sestankih pododbora za opremo in razvoj FIS je iz Prage prišla spodbudna informacija. Slovenska delegacija je na Češkem predstavila predlog, ki bi lahko Planici in letalnici bratov Gorišek prinesel še daljše polete.

Pobudo za povečanje največje dovoljene višinske razlike med odskočiščem in dnom doskočišča na letalnicah z zdajšnjih 135 na 140 metrov so podprli, nekaj tednov zatem pa na zasedanju tehničnih komitejev mednarodne zveze FIS v portugalski Vilamouri še potrdili možnost povečave planiške letalnice.

Pobuda prvo leto zavrnjena, zdaj so jo potrdili

Na tej je Domen Prevc konec marca z 254,5 metra postavil nov uradni svetovni rekord, čez tri leta pa bi se na Letalnici bratov Gorišek lahko letelo še precej dlje. Kako daleč je trenutno zasnova povečave letalnice?

"Prav pred nekaj dnevi je vse spremembe uzakonilo še predsedstvo Fis," pravi Jelko Gros. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mi smo pobudo za povečavo letalnice najprej dali že pred dvema letoma, saj smo mislili, da sicer do rekorda tukaj ne bo šlo, a je Domen pokazal, da se meje mogočega vedno da spreminjati. Naša pobuda je bila v obravnavi prvo leto zavrnjena, letos pa smo poskusili še enkrat. Pripravili smo novo, podrobnejšo predstavitev, podkrepljeno z Domnovim poletom. Govora je bilo predvsem o tem, kakšen mora biti radius. Eni želijo velikega, Janez Gorišek pa je v svojem času inoviral poseben radius, ki res omogoča dolge polete, pri katerih pa na koncu ne dobiš prevelike višine. Mi smo morali to zagovarjati. Strokovna telesa so to letos potrdila. Prav pred nekaj dnevi pa je vse spremembe uzakonilo še predsedstvo FIS," je novinarjem ob obeležju Domnovega rekorda v Planici dejal Jelko Gros.

Dokumentacije, dovoljenja, denar ...

Ob tem je poudaril, da jih v naslednjih mesecih čaka veliko dela, glavni izzivi pa bodo ureditev dokumentov in okoljevarstvenih dovoljenj ter seveda finance. Foto: www.alesfevzer.com

"Mi moramo zdaj pripraviti projekte, ki bodo šli na pododbor za izgradnjo skakalnice. Obravnava bo aprila prihodnje leto. Ko dobiš zeleno luč, greš lahko naprej. A mi bomo že vzporedno šli v pridobivanje gradbenega dovoljenja. Seveda se moramo pred tem še z vlado dogovoriti, da bo svojemu otroku, ker je Planica državna, pomagala, da bo še malo zrasel." Na vprašanje, ali načelni da imajo, pa dodaja: "Vsi se pogovarjamo o tem, da pripravljamo dokumentacijo. In če dobiš dovoljenje, da pripraviš dokumentacijo, je pol posla že narejenega."

Gros je aprila v pogovoru za Sportal o financah dejal: "Prenova letalnice ne bi bila velik strošek – milijon evrov –, bi pa hkrati uredili še osvetlitev in druge nadgradnje. Zlasti če bodo fantje in dekleta nastopali v svetovnem pokalu na istih prizoriščih."

Idealno bi bilo na svetovnem prvenstvu 2028

In kdaj bi želja po še daljših poletih lahko postala realnost? "Idealno bi bilo, da se bi to vkomponiralo s svetovnim prvenstvom leta 2028. To je naša želja. Treba je vedeti, da so tu postopki gradbenega dovoljenja in vse druge stvari, ki jih je treba narediti ... Tega dela je kar precej. O določenih stvareh, glede hudournika, se bomo morali dogovoriti tudi z agencijo za vode. Bo kar pestro. Čaka nas veliko dela." Domen Prevc je marca na Letalnici bratov Gorišek poletel do 254,5 metra, po povečavi planiške letalnice bi se na njej po pričakovanjih lahko letelo tudi do dobrih deset metrov dlje. Foto: Grega Valančič

Poleti v smeri 270 metrov

Prevc je marca svetovni rekord po 14 letih vrnil v Planico, magična točka je zdaj pri 254,5 metra, pod Poncami pa upajo, da se bo že v času svetovnega prvenstva v poletih čez tri leta letelo še precej dlje. Do kam?

"FIS povečuje za pet višinskih metrov. V prejšnji povečavi za pet višinskih metrov se je vsega skupaj letelo dlje za okoli 14 metrov (od 239 do 254), tako da bo meja postavljena nekje na 14 metrov," upa vodja Nordijskega centra Planica in na opazko o 270 metrih pristavi: "Tam nekje, da."

Pozdravlja postopno priključitev skakalk v Planici

Ob tem pozdravlja tudi zeleno luč, da bo Letalnica bratov Gorišek prihodnjo sezono zaključno prizorišče svetovnega pokala skakalk. V Planici bo lahko nastopilo 15 najboljših iz svetovnega pokala, če so starejše od 18 let.

"Zelo sem vesel, da je prišlo do te odločitve, pa tudi, da prihaja do odločitve tako, da je omejeno število skakalk, saj vse še niso zrele za to. V zadnjih letih smo videli, da so bile vedno razpoložene dve ali tri. Enkrat je bila Ema (Klinec, op. a.), potem Silje Opseth, zdaj pa Nika (Prevc, op. a.)," pravi Gros, ki si želi tudi ženskega rekorda.

Nika Prevc je v Vikersundu postavila rekord z 236 metri, marca prihodnje leto bo lahko prvič letela v Planici. Foto: Reuters

Ta za zdaj pripada Vikersundu, z 236 metri ga je letos postavila Prevc. "Upamo, da dobimo tudi ženski rekord. Bo pa treba biti v formi in vse se mora uskladiti. Če bi v Planici tako daleč kot Domen na primer skočil Tschofenig, ne bi obstal, saj ima drugačno krivuljo leta in so sile pri doskoku veliko višje. Tako da je Domen eden redkih, ki je bil sposoben tega rekorda, moralo pa je tudi njemu vse sovpasti."