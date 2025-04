Na petkovem sestanku pododbora za opremo in razvoj v Pragi je slovenska delegacija predstavila predlog, ki bi lahko Planici in Letalnici bratov Gorišek prinesel novo ero v smučarskih poletih. Člani FIS so podprli pobudo za povečanje največje dovoljene višinske razlike med odskočiščem in dnom doskočišča na letalnicah – z zdajšnjih 135 na 140 metrov. To bi v prihodnje omogočilo tudi skoke, daljše kot 260 metrov, je za Sportal pojasnil Jelko Gros. Pred dokončno potrditvijo bo treba počakati še na skakalni komite in predsedstvo FIS. O predlogu bodo odločali maja, a zgodovinska praksa kaže, da imajo takšne pobude običajno dobre možnosti za odobritev.