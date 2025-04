Avstrijec Thomas Thurnbichler se je moral po treh letih trenerskega vodenja poljske članske reprezentance v smučarskih skokih posloviti od te vloge, so mu pa Poljaki ponudili, da ostane v njihovem ustroju kot trener mladih upov. Danes so sporočili, da te ponudbe ni sprejel, tako da se njegovo sodelovanje s poljsko zvezo končuje.

Sredi zadnje postaje svetovnega pokala v Planici je poljski tabor sklical novinarsko konferenco in na njej pojasnil, da je Thomas Thurnbichler zadnje dni trener članske reprezentance.

Rezultati Poljakov so bili v zadnjih dveh sezonah precej skromni, povrhu vsega pa so bili načeti tudi odnosi med Avstrijcem in predvsem starejšim delom reprezentance. Dawid Kubacki po koncu sezone tako ni varčeval z besedami, proti s strani nekaterih osovraženemu Thurnbichlerju je uperil kar nekaj kritik, med drugim, da v svojem delu ni bil konsistenten, pa tudi, da naj bi Kamilu Stochu oteževal skakalno pot.

Predsednik poljske smučarske zveze Adam Malysz je po uradni naznanitvi, da 35-letnik ne bo več selektor, povedal, da so mu ponudili trenersko delo v mlajših selekcijah. Dali so mu dva tedna za premislek, danes pa sporočili pričakovano novico, da službe za delo z mladimi ni sprejel. Njegovo sodelovanje s Poljaki se tako dokončno končuje.

Adam Malysz Foto: Guliverimage

Kam bo Avstrijca zanesla pot, uradno še ni znano. Ga pa tuji mediji povezujejo tako z domačim taborom kot tudi z nemškim. Thurnbichlerja je na mestu glavnega trenerja poljske moške reprezentance zamenjal Maciej Maciusiak.

Slovo Avstrijca od Avstrijk

Do trenerske spremembe bo v olimpijski sezoni prišlo tudi v ženski avstrijski reprezentanci. Po dveh letih dela z Avstrijkami se od njih poslavlja Bernhard Metzler, poroča skijumping.pl. 45-letnik je v sporočilu za javnost dejal, da se poslavlja na lastno željo, saj da potrebuje trenerski premor in polnjenje notranjih baterij.

Bernhard Metzler se je pred olimpijsko sezono poslovil od mesta glavnega trenerja ženske avstrijske reprezentance. Foto: Guliverimage

"Odločitev o slovesu ni bila lahka. V zadnjih tednih opažam, da mi primanjkuje energije za visoke zahteve, ki si jih postavljam v smučarskih skokih. Zdaj je pravi čas, da naredim prostor za nove ideje in ekipi dam možnost, da v prihajajoči sezoni še naprej dosega odlične rezultate," je med drugim dejal Metzler, ki je Avstrijke v predlanski sezoni vodil do zmage v pokalu narodov.

Letošnjo sezono so končale na tretjem mestu pokala narodov, v posamični razvrstitvi pa je bila najvišje uvrščena Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger, ki je zasedla peto mesto.

Kdo ga bo nasledil, še ni jasno, v pravkar končani sezoni je bil njegov pomočnik nekdanji avstrijski skakalec Thomas Diethart.

Preberite še: