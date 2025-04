Rekorder v smučarskih skokih Domen Prevc bo v Zakopanah na Poljskem nastopil na zanimivi ekshibicijski tekmi v smučarskih skokih, kjer bodo v ospredju le razdalje, ne pa slog in sodniške ocene. Med obiskom Poljske je spregovoril tudi o svojem rekordnem poletu v Planici, kjer je s skokom 254,5 metra postavil nov mejnik v zgodovini smučarskih skokov. Novinarjem je zaupal, kolikokrat si je ta dosežek ogledal in razkril, kaj mu je o tem z govorico telesa sporočila njegova sestra Nika Prevc, svetovna rekorderka med dekleti.

"Nisem si ga velikokrat pogledal. Mogoče petkrat, šestkrat, ker so spomini še sveži in si vse skupaj hitro podoživim," je povedal Domen Prevc, ki se zaveda, da je že s tem poletom na Letalnici bratov Gorišek v nedeljo dosegel skrajne meje možnega.

Na vprašanje, ali je mogoče leteti še dlje kot 254,5 metra, je odgovoril previdno: "Mislim, da bi lahko pol metra, meter dlje, vendar bi bil to že limit. Že zdaj je bil. Po 255 metrih so koti povsem drugačni in bi bilo zelo težko pristati. Imeli smo ravno dovolj hitrosti. Vse je bilo perfektno."

In kako je njegov zgodovinski polet komentirala sestra Nika, ki je letos z 236 metri izboljšala ženski rekord? "V naši družini se ne pogovarjamo veliko. Ko se pogledamo, so oči kot laser. Ni veliko govorila. Z očmi mi je povedala, da bi tudi ona rada toliko skočila," je z nasmeškom na obrazu povedal Domen in nasmejal prisotne na novinarski konferenci.

V Zakopanah pa spet v boj za metre – brez točk

Na današnji tekmi v Zakopanah bodo v ospredju zgolj razdalje. Vsako izmed petih ekip bo vodila ena od legend smučarskih skokov: Adam Małysz, Martin Schmitt, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer in Andreas Goldberger. Slovenijo bodo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc, ki bodo poskušali znova navdušiti – tokrat sproščeno, brez pritiska sodniških ocen, a z istim ciljem: leteti čim dlje. Kaj se bo dogajalo danes na Poljskem, pa si preberite tukaj.