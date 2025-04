V Zakopanah na Poljskem se bo ob 16. uri začela zanimiva ekshibicijska tekma v smučarskih skokih, na kateri bodo štele le razdalje, ne pa slog in raznorazni točkovni pribitki in odbitki. V petih ekipah, ki jih bodo vodile skakalne legende Adam Małysz, Martin Schmitt, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer in Andreas Goldberger bodo tudi trije slovenski asi, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc.

Čeprav je svetovnega pokala v smučarskih skokih že konec, končal se je s tradicionalnim spektaklom na letalnici v Planici, kjer je Domen Prevc z 254,5 metra poskrbel tudi za nov svetovni rekord, pa bo to soboto popestrila še ekshibicijska tekma v Zakopanah na Poljskem.

Pod pokroviteljstvom Red Bulla so si zamislili nov, privlačen koncept smučarskih skokov. Tekmovalci, razdeljeni v pet skupin, katerih kapetani so legendarni upokojeni šampioni, Poljak Adam Małysz, Nemec Martin Schmitt ter Avstrijci Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer in Andreas Goldberger, se bodo poskušali v dveh serijah kar najbolj približati tisoč metrom.

Česa takšnega še nismo videli

"To bodo skoki, po katerih so navijači že dolgo hrepeneli! Štejeta le razdalja in strategija. Zmagala bo ekipa, ki se bo po dveh serijah skokov najbolj približala tisoč metrom. Razburljivo bo!" so zapisali prireditelji posezonske poslastice. "Ogledali si boste lahko smučarske skoke, kjer štejejo spretnost športnikov, natančnost njihovih poletov, strategija kapetanov in zabava navijačev. Nihče se ne bo osredotočal na kot smuči, telemark ali veter. To bo čudovit zaključek sezone!" napoveduje Schmitt, gostitelj dogodka, legendarni poljski as Malysz pa dodaja: "To bo povsem drugačna oblika tekmovanja. Mislim, da je to odlična zamisel."

Skupine so izžrebali navijači, Anže Lanišek se je znašel v skupini Martina Schmitta, Timi Zajc pri Andreasu Goldbergerju in Domen Prevc pri Adamu Malyszu.

Tekmovanje bodo odprle legende na štirimetrski skakalnici in njihovi dosežki bodo pomembni pri končnem seštevku, kjer bo pomemben vsak meter. Štirje skakalci v vsaki od petih skupin se bodo poskušali nato v dveh serijah na veliki skakalnici v Zakopanah kar se da približati tisoč metrom skupne dolžine. Veliko bo taktike, kapetani bodo morali za vsakega tekmovalca napovedati ciljano dolžino, ekipa pa ne sme napovedati iste dolžine več kot enkrat v eni seriji.

Prva serija "tarčnega" skakanja se bo začela ob 16. uri, druga predvidoma ob 17.

Ekipa Martina Schmitta: Andreas Wellinger (Nem)

Dawid Kubacki (Pol)

Anže Lanišek (Slo)

Stephan Embacher (Avt) Ekipa Andreasa Goldberga: Gregor Deschwanden (Švi)

Jakub Wolny (Pol)

Timi Zajc (Slo)

Valentin Foubert (Fra) Ekipa Thomasa Morgensterna: Daniel Tschofenig (Avt)

Aleksander Zniszczol (Pol)

Kacper Tomasiak (Pol)

Alex Insam (Ita) Ekipa Gregorja Schlierenzauerja: Maciej Kot (Pol)

Piotr Žyla (Pol)

Karl Geiger (Nem)

Wladimir Zografski (Bol) Ekipa Adama Malysza: Rjoju Kobajaši (Jap)

Paul Wasek (Pol)

Domen Prevc (Slo)

Tate Frantz (ZDA)

