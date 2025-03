Drugo serijo nedeljske tekme je v povprečju spremljalo 30,3 odstotka oz. 582 tisoč gledalcev, kar predstavlja 76 odstotkov takratnih gledalcev televizije. To je bila najbolje gledana vsebina tako na TV Slovenija kot tudi na vseh slovenskih televizijah. Poleg tega je to tudi najbolje gledana tekma Planice od leta 2017 dalje, medtem ko se od leta 2000 dalje uvršča na drugo mesto.

Najvišja minutna gledanost je bila dosežena v času rekordnega skoka Domna Prevca v nedeljo ob 11.05, ko je TV Slovenija 2 gledalo 700.900 gledalcev (36,4 odstotka) oz. 77-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času prenosa. To je bila tudi najvišja minutna gledanost letos na slovenskih televizijah. Največji letošnji minutni delež gledalcev, in to 79-odstotni, pa je bil ravno tako v nedeljo na TV Slo 2, in sicer ob 11.11, ko je bila znana zmaga Anžeta Laniška.

Gledalci v štirih dneh ustvarili skoraj 290 tisoč ogledov

Gledalci so lahko planiško dogajanje spremljali tudi v živo prek spletnega portala www.rtvslo.si in so tako v štirih dneh ustvarili skoraj 290 tisoč ogledov, piše v sporočilu za javnost.

Za televizijski prenos je skrbela Televizije Slovenija, ki je za to uporabila 29 kamer, med njimi ultra slow motion in super slow motion ter dron za posnetke v živo, skupaj pa je pri projektu sodelovalo približno 120 ljudi.

Pod Poncami je bil tudi Val 202, ki je uradni radio Planice. Poslušalcem je ponudil celovit vpogled v planiško dogajanje, poskrbel pa je tudi za glasbeno dogajanje na Odru 202. V petek je nastopila skupina Tabu, v soboto pa Mi2, je sporočila RTV Slovenija.

