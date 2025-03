Tschofenig kralj zaslužkarjev, Lanišek in Prevc med elito – Nika Prevc za njimi

Osrednji junak zime v smučarskih skokih je postal Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je izmed vseh skakalcev prejel tudi največ denarne nagrade za svoje dosežke. Od Slovencev sta v elitni deseterici zaslužkarjev Anže Lanišek in Domen Prevc. Če celotno sliko preslikamo v ženske skoke, hitro vidimo, kako manj nagrad za najboljše dosežke prejmejo predstavnice nežnejšega spola, vključno z našo šampionko Niko Prevc, ki je imela sanjsko zimo.

Sezone je konec, junaki so prešteti. Dekleta so svojo sezono zaključila pred dobrim tednom v Lahtiju, kjer je še drugič zapored veliki kristalni globus osvojila slovenska skakalna kraljica Nika Prevc.

Povrhu vsega se je podpisala pod 15 zmag v sezoni in se s tem izenačila z bratom Petrom, ki je skočil do ravno toliko zmag v sanjski sezoni 2015/16.

Nika je bila zaradi vseh uspehov temu primerno tudi finančno nagrajena, saj skakalci in skakalke za najboljše dosežke prejmejo tudi denarno nagrado v švicarskih frankih. A so razlike občutne. Dekleta za zmago prejmejo 4.300 neobdavčenih švicarskih frankov (približno 4.500 evrov), medtem ko fantje 13 tisoč švicarskih frankov (približno 13.600 evrov).

Naša šampionka je tako zaslužila približno 135 tisoč evrov (neobdavčeno) in se je lahko pohvalila s 15 zmagami, medtem ko je Daniel Tschofenig zmagal osemkrat, sezono pa končal pri kar 390 tisoč evrih.

Pri skakalcih sta na drugem in tretjem mestu še dva Avstrijca, ki sta bila tudi drugi in tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala, Jan Hörl in Stefan Kraft.

Najvišje na lestvici zaslužkarjev od slovenskih orlov najdemo Anžeta Laniška na petem mestu (168 tisoč neobdavčenih evrov), Domen Prevc pa je tik za njim (157 tisoč evrov), potem ko je kralj Planice in v sklopu tekmovanja Planica 7 prejel še dodatnih 20 tisoč švicarskih frankov nagrade. Oba sta denimo zaslužila več od Nike.

Timi Zajc je sezono sklenil pri 93 tisoč, Lovro Kos pri 39 tisoč neobdavčenih evrih, preostali slovenski skakalci pa niso bili tako uspešni.