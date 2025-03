Na letalnici bratov Gorišek v Planici se je končala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na zadnji letošnji tekmi v Planici je v smučarskih poletih zmagal Anže Lanišek, drugo mesto je s svetovnim rekordom dosegel Domen Prevc (254,5 metra), tretji pa je bil Nemec Andreas Wellinger. "Čutil sem, da je to končno to," je po izjemnem poletu povedal nov svetovni rekorder Domen Prevc.

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Poglejte, kako so označili novo rekordno daljavo:

Foto: Grega Valančič

"To sem si veliko bolj želel kot karkoli drugega. Res ne vem, kaj se je zgodilo. Res čarobno, in to zadnji skok v Planici. Da greš s takšno popotnico spat za naslednjo sezono. Težko spišeš takšno zgodbo" je uvodoma za nacionalno slovensko televizijo povedal Domen Prevc, ki je že v preletu začutil, da bi šlo lahko zelo daleč.

"Čutil sem, da je to končno to. Enostavno je šlo, enostavno je letelo. Bil je moment, ali bom šel v telemark. Nisem želel tvegati in sem rekel, da bomo samo uživali. Dejansko se je lepo izšlo," je še povedal Prevc, ki je tudi dobitnik malega kristalnega globusa v poletih.

Lanišek je dosegel 143. zmago za Slovenijo: Več si ne bi mogel želeti Anže Lanišek je bil presrečen po današnji zmagi. Foto: Grega Valančič

Smučarski skakalec Anže Lanišek je na finalu 46. sezone svetovnega pokala v Planici za Slovenijo osvojil 143. zmago.

"Neverjetno. Več si ne bi mogel želeti. Dosegel sem osebni rekord s telemrakom, zmaga in svetovni rekord Domna. Dobro sva si razdelila. Nor dan," pa je po tekmi povedal Anže Lanišek, zmagovalec današnje tekme v Planici.

Slovenski skakalci so do zdaj zbrali 89 posamičnih zmag, levji delež je v zbirko prispeval Peter Prevc s 24 zmagami. Petru Prevcu na seznamu sledi Primož Peterka (15), Domen Prevc in Primož Ulaga jih imata po devet, Anže Lanišek pa eno manj.

Skakalci so zbrali 12 ekipnih zmag v svetovnem pokalu ter tri superekipne. Slovenija je dvakrat slavila tudi na tekmah mešanih ekip.

Na tekmi sta biča še dva naša tekmovalca. Timi Zajc je zasedel 11. mesto, Lovro Kos pa je bil 18.

Foto: Reuters

Velik kristalni globus je dobil Avstrijec Daniel Tschofenig

Veliki globus je osvojil Avstrijec Daniel Tschofenig, danes četrti, ki je dosegel osebni rekord (237,5 metra). Nemec Markus Eisenbichler je zadnje tekmovanje zime spremljal s sončnimi očali in pločevinko piva v roki, med skakalne upokojence pa je s poslovilnim poletom danes skočil Avstrijec Michael Hayböck.

V Planici se je v nedeljo zbralo nekaj več kot 17 tisoč gledalcev, v vseh dneh skupaj pa se je pod planiško velikanko zbralo skoraj 65 tisoč navijačev.

Planica, nedeljska posamična tekma: