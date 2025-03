Že uvodni tekmovalni dan zaključka svetovnega pokala je razblinil vse dvome o novih lastnikih obeh globusov. S premierno zmago na letalnici bratov Gorišek je mali kristalni globus potrdil Domen Prevc, ki je v finalu na vrhu prehitel Anžeta Laniška in dosegel svojo prvo planiško zmago, medtem ko bo Lanišek moral na prvo v poletih počakati vsaj do nedelje. "Češnja na tori je. Naj do nedelje ostane pri organizatorjih, da ohranim fokus. Iskreno sem upal, da me bo Anže premagal, saj vem, kako si želi," je po osvojenem globusu dejal Prevc. Oba bosta v soboto z Lovrom Kosom in Timijem Zajcem moči združila na ekipni tekmi (9.30). Končana je tudi kristalna bitka za veliki globus, slavljenec Daniel Tschofenig si je namreč s četrtim mestom na svoj 23. rojstni dan podaril najlepše mogoče darilo.

Kljub deževni kulisi je uvodna tekma zaključka 46. svetovnega pokala v Planici v slovenski tabor prinesla veselje. Gledalci so pospremili dvojno slovensko zmago. Na prvem mestu je končal Domen Prevc, na drugem pa Anže Lanišek. Slovenca sta v finalu zamenjala mesti, na koncu ju je ločilo 4,3 točke, medtem ko je tretji Rjoju Kobajaši za zmagovalcem zaostal že 15 točk.

Prevc se je razveselil tretje posamične zmage svetovnega pokala te sezone, skupno pa devete, s katero se je na lestvici individualnih zmag na tretjem mestu izenačil s Primožem Ulago. Pred njima sta le še Primož Peterka (15) in Peter Prevc (24).

Z njo si je zagotovil tudi prvi mali kristalni globus v poletih, saj ima pred nedeljsko zadnjo preizkušnjo pred drugim Andreasom Wellingerjem že 155 točk prednosti.

"Češnja na tori je. Naj do nedelje ostane pri organizatorjih, da ohranim fokus, uživam. Lahko si rečem, da nimam česa izgubiti in da lahko uživam do konca tedna," je po zagotovljenem kristalu novinarjem dejal Prevc.

"Ena lepših zmag. Zelo lepo je zmagati pred domačimi navijači. O tem sanjaš od majhnih nog oziroma takrat o tem sploh še ne upaš sanjati, ko pa enkrat zrasteš, želiš biti tu, na odru za zmagovalce." Foto: Grega Valančič

Zanj je bila to sploh prva zmaga v Planici. "Ena lepših zmag. Zelo lepo je zmagati pred domačimi navijači. O tem sanjaš od majhnih nog oziroma takrat o tem sploh še ne upaš sanjati, ko pa enkrat zrasteš, si vsak želi priti na oder za zmagovalce, zmagati pa je še toliko slajše," je razmišljal po prvencu na letalnici bratov Gorišek.

Po prvi seriji je zasedal drugo mesto, za Laniškom, ki mu je z 242 metri uspel najdaljši polet tekme, je zaostajal 4,2 točke, v finalu pa so se karte obrnile. Kako je spremljal dogajanje v izteku, ko je bil v finalu na vrhu le še rojak, ki bo moral na prvo individualno zmago tu in v poletih še počakati?

"Upal sem, da bo Žaba naredil najboljši skok in bo končno zmagal v Planici, da se mu bodo stvari poklopile." Foto: Grega Valančič

"Stvari se odvijejo zelo hitro, nimaš veliko časa. Upal sem, da bo Žaba naredil najboljši skok in bo končno zmagal v Planici, da se mu bodo stvari poklopile. Iskreno sem upal, da me bo premagal. Da bom jaz na drugem mestu in bo on zmagal. Vem, da si to zelo želi," je dodal 25-letnik, ki v poletih tu izjemno uživa.

"Res lepo, za samozavest. Kljub manjšim kiksom. Pri preletu sem bil preveč agresiven, da bi lahko malce več višine zadržal, da bi v drugem delu malo lažje delal. A na splošno sta bila to zelo dobra skoka. Preprosto sem bil preveč agresiven. Še vedno je to bolje, kot če bi izgubil več hitrosti," pravi Prevc, ki je danes najdlje poletel do 237,5 metra, v prvi seriji četrtkovega treninga pa se je z 246,5 metra na pol metra približal osebnemu rekordu.

Že jutri bo v poletih lahko znova užival, ob 9.30 se bo začela ekipna tekma, na kateri bosta ob današnjih junakih skakala še Timi Zajc in Lovro Kos.

Slavljenec do velikega globusa

Še zadnja dilema pa se je danes končala v boju za veliki kristalni globus. Zamejski Slovenec Daniel Tschofenig je s četrtim mestom poskrbel, da ga Jan Hörl v nedeljo ne more več ujeti. Pred rojakom ima 132 točk prednosti. Tschofenig si je tako na 23. rojstni dan podaril najboljše mogoče skakalno darilo. Za njim je sijajna sezona, med drugim je osvojil tudi novoletno turnejo, ko je v boju za zlatega orla prav tako končal pred Hörlom.

Daniel Tschofenig je na 23. rojstni dan osvojil veliki globus. Foto: Grega Valančič

"Počutim se odlično. Bilo je veliko pritiska, predvsem po svetovnem prvenstvu, da se mi je uspelo zbrati, vrniti znova v formo po zadnjih tednih, to me res veseli. Sijajno, čudovito, da mi je uspelo, sploh pa tu, v Planici," se je smejalo Avstrijcu.