Robert Hrgota vesel zmage, glede diskvalifikacije pa: To je komedija

"Super, dvojna zmaga, lepšega si ne moreš zaželeti. Morda le, če bi bil na odru še en Slovenec. Želeli smo si zmage, dobili smo prvo in drugo mesto," je bil vidno zadovoljen glavni trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota po petkovi posamični preizkušnji na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

Slovenska ekipa za sobotno moštveno tekmo Na sobotni ekipni tekmi, ki se bo začela ob 9.30, bodo skakali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek.

Po prvi seriji je kazalo, da se bo prve zmage v poletih veselil Anže Lanišek, a je v drugo naredil manjšo napako, ki ga je stala najvišje stopničke odra za zmagovalce.

Zato pa se je pod prvo posamično planiško zmago podpisal Domen Prevc, kar je zanj deveta posamična v karieri, s katero se je na večni lestvici izenačil na tretjem mestu s Primožem Ulago. S petkovim uspehom je prav tako dosegel še premierni naziv najboljšega letalca v sezoni in bo v nedeljo prejel v last mali kristalni globus.

Foto: Grega Valančič

"Lep boj Anžeta in Domna. Po odskoku Anžeta bi rekel, da bo dobil danes tekmo, tako da je res fantastičen boj. V nedeljo imata še eno priložnost. Domnu bo takrat veliko lažje, saj ima že potrjen mali kristalni globus. Vedeli smo, da Andreas Wellinger dobro deluje, tako da mu bo s tem, da je danes že potrdil globus, v nedeljo precej lažje," je povedal prvi mož stroke.

"To je komedija"

Čeprav se je razpletlo vse po slovenskih notah, pa je nekoliko spet zbodla diskvalifikacija slovenskega skakalca. Žiga Jančar je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran v četrtkovih kvalifikacijah, Žak Mogel na petkovi tekmi. Vse skupaj je še toliko bolj absurdno, ker so pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) vzeli vsem tekmovalcem drese pred začetkom planiškega praznika in jih pregledali, kar je bil znak, da so brezhibni.

Foto: Grega Valančič

Danes je tako sledila še ena diskvalifikacija, in sicer Mogela. "Komedija, kako ta stvar teče. Res je čas, da se stvari uredijo. Če vzameš kombinezon, ki je bil čez noč shranjen, drugi dan pa skačeš v njem in kar naenkrat ni v redu, potem se vprašaš, kaj to pomeni, kakšen je smisel tega, kaj počnemo. Veliko vprašanj, zelo malo odgovorov. Vem, da jim ni lahko, ampak tudi oni so del tega, zakaj smo tukaj, kjer smo," je o diskvalifikaciji dejal Hrgota.