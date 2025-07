Nogometaš presenetil: na prvi trening z zamaskiranim prototipom, kakšen avto je to?

Ko so nogometaši Borussie Dortmund pričeli s pripravami na novo sezono, je ob prihodu nogometašev veliko pozornosti požel novinec v moštvu Jobe Bellingham. Pripeljal se je v zamaskiranem avtomobilu, ki sploh še ni na prodaj. To je namreč eden izmed predserijskih polestarjev 5, ki ga bo ta znamka, ki je kot sestrska znamka Volva del kitajskega Geelyja, uradno razkrila septembra na razstavi IAA v Munchnu.

Dva elektromotorja za 870 "konjev"

Polestar želi postati pokrovitelj Borussie Dortmund in z njimi doseči triletni dogovor. Ker posel še ni sklenjen in je bil avtomobil še predserijski, ga je za zdaj vozil že Polestarjev testni voznik. Nogometaši se bodo za volan lahko usedli šele takrat, ko bo polestar 5 postal serijski avtomobil. To je sicer električni visokozmogljiv športnik, ki ga lahko primerjamo s porsche taycanom ali audijem GT e-tron - za Polestar sta sicer glavna tekmeca porsche panamera in mercedes EQS.

Polestar 5 prihaja z 800-voltne platforme, poganjala pa ga bosta dva elektromotorja s sistemsko močjo 650 kilovatov (870 “konjev”). Kapaciteta baterije bo 103 kilovatne ure.

Prototip polestarja 5 v Goodwoodu:

