Planica, kraj, kjer se pišejo velike zgodbe v smučarskih skokih, je tokrat gostila enega najodmevnejših obrazov svetovnega športa – Lancea Armstronga. Nekdanji kolesarski zvezdnik, ki je po razkritju dopinške afere dobil črno piko, ki je nikoli ne bo mogoče izbrisati, je bil prvič v Sloveniji. Ganjen je nad obiskom in vsemi povezavami, ki jih ima naša dežela s kolesarstvom. Ob Letalnici bratov Gorišek, kjer se je po padcu končala skakalna kariera Primoža Rogliča, je z veliko mero spoštovanja spregovoril o dveh slovenskih fenomenih – Rogliču in Tadeju Pogačarju. Zadnjega je označil za največjega kolesarja vseh časov in dodal, da je srečen, da se je lahko izognil tekmovanju z njim: "Imel bi natanko nič možnosti."

Lance Armstrong in prihod na poslovno konferenco

Lance Armstrong s smučarskimi skoki nima ničesar skupnega. Zanje je prvič slišal, ko je videl posnetek Primoža Rogliča, kako je padel na Letalnici bratov Gorišek in se ob tem poškodoval.

Zdaj je v okviru poslovne konference MasterCarda v Planici dobil priložnost, da od blizu vidi kraj zločina, ki je slovenskemu kolesarskemu šampionu spreobrnil potek dogodkov in je v nadaljevanju zablestel v kolesarskem svetu.

Videl prizorišče Rogličevega padca

"Včeraj sem si na YouTubu še enkrat ogledal tisto nesrečo in si rekel: 'Kje se je to zgodilo? Tukaj.' Brez tega kraja ne bi bilo te izjemne zgodbe. Neverjetno," je dejal Armstrong.

Navdušen je nad Tadejem Pogačarjem, za katerega pravi, da je največji kolesar vseh časov. Foto: Guliverimage

A še bolj kot Rogličeva filmska preobrazba ga v kolesarskem svetu navdušuje nekdo drug iz naše majhne države – Tadej Pogačar. "Lahko rečem samo to: hvala bogu, da Pogačar ni dirkal v mojih časih. Imel bi natanko nič možnosti. Nič," je iskreno priznal Armstrong.

"Tadej je najboljši, kar jih je kdaj bilo"

Razložil je, zakaj meni, da je Pogi najboljši v vsej zgodovini, ne glede na dosežke, s katerimi se lahko pohvali legendarni Eddy Merckx: "To ni nobena skrivnost. O tem večkrat govorimo tudi v mojem podkastu. Priča smo največjemu kolesarju vseh časov. To, kar počne na vseh vrstah dirk, ne le na Touru, je enostavno veličastno. Dejstvo, da se hoče preizkusiti na Pariz–Roubaix, pove vse o njegovi veličini. To je počel Merckx, a v povsem drugih časih."

Navdušen je tudi nad zgodbo Primoža Rogliča. Foto: Guliverimage, Aleš Fevžer

Ob tem dodaja še nekaj, kar Pogačarja po njegovem mnenju najbolj loči od vseh drugih: "Nikoli ni slab. Če si na hrbet pripne številko, pomeni, da bo dirkal. Vedno. V naši generaciji tega nismo počeli – februarja smo se 'igrali dirke', ker smo bili izven forme in imeli preveč kilogramov. Pogačar pa je vedno pripravljen, vedno dirka na zmago. Kaj takega še nismo videli. Mislim, da že zdaj lahko trdimo, da je Tadej najboljši vseh časov. Ali bo zdaj zmagal na več Tourih kot kdorkoli drug prej? Ne vem. Ampak samo način, kako je bil v svoji karieri tako popoln. Ko bo vse povedano in končano, bo največji med vsemi."

"Neverjetno, kar imate Slovenci. To je nekaj posebnega. Pa tako majhna država ste."

Čeprav Pogačarju namenja največ besed, se je dotaknil še dveh kolesarjev: "Potem je tu še Roglič. Potem pa še pred tem lepa zgodba, ko smo imeli v ekipi slovenskega kolega Janija Brakoviča, ki nas je sinoči prišel pogledat. Imeli smo večerjo v hotelu. Je čudovit človek. Kar zadeva Rogliča, pa ne bom nikoli pozabil tistega Toura, ko bi stavil svoje življenje, da bo zmagal. Nihče ni nikoli znotraj športa mislil, da se bo to zgodilo."

Jani Brajkovič in Tadej Pogačar Foto: Vid Ponikvar

"Toda pomislite, da ste država, ki je le malo večja od Connecticuta. Nisem kritičen pri tem. In da imate dva tako dobra tekmovalca iz te države. Pomislite na zgodovino kolesarstva, v kateri so prevladovali Francozi, Italijani, Španci, Nizozemci, Belgijci in do neke mere Američani. To je neverjetno. Resnično izjemno. Potem se bo eden od njih zapisal v zgodovino kot najboljši, ki je kadarkoli živel. To je nekaj posebnega."