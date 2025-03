Dvojno slovensko slavje v Planici, Prevc z zmago potrdil globus!

Prva tekma zaključka sezone 46. svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je poskrbela za veliko slovensko veselje, saj sta prvi dve mesti zasedla slovenska skakalca. Zmage se je razveselil Domen Prevc (459,1 točke), ki je v finalu prehitel vodilnega po prvi seriji Anžeta Laniška (454,8). Prevc je z zmago potrdil tudi mali globus za polete. Tretje mesto je osvojil Japonec Rjoju Kobajaši (444,1). Točke so dosegli še trije Slovenci. V igri za veliki globus je Avstrijec Daniel Tschofenig s četrtim mestom dokončno ugnal rojaka Jana Hörla, ki je bil osmi. Trener Robert Hrgota je sicer po koncu preizkušnje razkril tudi slovensko četverico za sobotno ekipno tekmo, kjer bodo Slovenijo zastopali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek.

Na letalnici bratov Gorišek je prvo tekmovalno dejanje, ki ga je spremljalo 15.230 navijačev, potekalo povsem po slovenskih notah. Velike zmage se je na koncu razveselil Domen Prevc, ki je v finalu s poletom, dolgim 237,5 metra, iz nižjega zaletišča (v prvi seriji 234,5 metra; 459,1 točke) ugnal vodilnega po polovici preizkušnje Anžeta Laniška. Ta je v prvi seriji pristal pri kar 242 metrov, v finalu pa je zmogel 227,5 metra, na koncu je za 4,3 točke zaostal za Prevcem. Ta je z zmago potrdil tudi mali kristalni globus v poletih. Zanj je bila to četrta posamična zmaga v karieri, od tega je tri osvojil v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Tretje mesto je na koncu za slovenskim dvojcem osvojil Japonec Rjoju Kobajaši (444,1 točke).

Foto: Grega Valančič

"Zame je danes kljub dežju lep dan. Naredil sem dva lepa skoka, morda ne optimalna, a to so zdaj sladke skrbi. Nisem razmišljal o globusu, raje se osredotočam nase," je v izjavi za TV Slovenija dejal Domen Prevc, ki je tako kot lani njegov brat Peter Prevc ob slovesu od skokov zmagal na petkovi tekmi v Planici. Peter Prevc je sicer v karieri osvojil tri male kristalne globuse.

"Fanta sta tempirala polete ravno prav za tekmo. Obračunala sta med seboj in zasluženo sta si razdelila prvo in drugo mesto za dvojno slovensko zmago. Po odskoku sem bil sicer prepričan, da bo dvoboj dobil Anže, vendar se je očitno nekaj zgodilo v fazi leta. Mogoče bi si lahko kar oba razdelila zmago," je bil v prvi izjavi za TV Slovenija odkrit glavni trener Robert Hrgota.

Domen Prevc in Anže Lanišek po koncu tekme. Foto: Reuters

Do točk so prišli še trije Slovenci. Timi Zajc je v finalu pridobil dve mesti, preizkušnjo je končal na dvanajstem mestu (215,5 m, 213,5 m; 408,7 točke). Lovro Kos je osvojil 22. mesto (204 m, 212,5 m; 387,7), Rok Masle pa je bil 26. (203,5 m, 209 m; 377,7).

Finalna serija se je za 1,8 točke izmaknila Žigi Jelarju, ki je osvojil 31. mesto (195,5 m; 180,5). V finalu bi sicer nastopil tudi Žak Mogel, a je bil po pregledu opreme diskvalificiran.

Najboljši štirje Slovenci na preizkušnji, torej Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos bodo Slovenijo zastopali tudi na sobotni ekipni preizkušnji, je po koncu za TV Slovenija povedal glavni trener Robert Hrgota.

Tschofenig potrdil veliki globus

Ob bitki za mali globus, v kateri je Prevc dokončno ugnal vso konkurenco, pa je vse odločeno tudi v boju za veliki kristalni globus. Že dlje časa je bilo jasno, da bo šel ta tudi letos v avstrijske roke. Lani je slavil Stefan Kraft, letos pa si je Daniel Tschofenig, ki je današnjo tekmo končal na četrtem mestu, prav na svoj 23. rojstni dan zagotovil skupno zmago za sezono 2024/25. Do danes je bil v igri še njegov rojak, Jan Hörl, ki je na tekmi zasedel osmo mesto. Tschofenig je bil pred Hörlom najboljši tudi na novoletni turneji v lovu na zlatega orla.

V Planici je bilo danes oblačno in deževno vreme. Foto: Grega Valančič

V soboto je na sporedu ekipna tekma, ki se bo s prvo serijo začela ob 9.30, v nedeljo pa sledi le še finale sezone 30 najboljših v svetovnem pokalu.

V poskusni seriji je najdlje poletel Domen Prevc (233 metrov). Nastopil je kot zadnji s številko 40 in navdušil občinstvo v Planici. Najbolj sta se mu približala Japonec Rjoju Kobajaši (231) in Avstrijec Stefan Kraft (226). Vsi Slovenci so v poskusni seriji preskočili mejo 200 metrov. Anže Lanišek je tako ''pristal'' pri 224,5 metrih, Timi Zajc je poletel 222,5, Žak Mogel 209, Rok Masle 204,5, Lovro Kos 203,5 in Žiga Jelar 203 metre.

Kdo bo zmagovalec seštevka Planica 7?

Organizacijski komite Planica na letošnjem tekmovanju znova podarja nagrado športniku, ki bo zbral največ točk v sedmih uradnih serijah. V seštevek štejejo poleti v četrtkovih kvalifikacijah, petkovi prvi in finalni seriji, sobotni prvi in finalni seriji (točke posameznega skakalca, ki je v ekipi) ter nedeljski prvi in finalni seriji. Trenutno najbolje kaže Prevcu, ki je zbral 684,8 točke, drugi je Lanišek (665,8 točke).

Zmagovalec seštevka Planica 7 bo prejel 20 tisoč švicarskih frankov (slabih 21 tisoč evrov) in poseben pokal. Na ustvarjalnem natečaju Skupine Triglav za pokal je izmed več kot 800 risb mladih avtorjev iz vse Slovenije najbolj prepričala risba Zlati (po)let 14-letne Zale Ban.