Anže Lanišek večje hvale ni mogel nameniti

"Kdor čaka, dočaka. Slovenski Lahti. Na treningih sem vedno dobro skakal, tako da zdaj sem nehal trenirati in začel tekmovati," je hudomušno dejal Anže Lanišek ob pogledu na posamično in superekipno zmago v Lahtiju.

"Nekako poskusiš ta občutek ponotranjiti. Delati v tej smeri. In da, na koncu se vedno izplača," o tem, kaj je bil ključ, da je tako odskočil, pravi 28-letnik, ki ob koncu sezone deluje sproščeno, a še vedno osredotočeno. Evforije po zmagi ni bilo, poudarja, da ima pred sabo še en konec tedna. "Lepo je, da je prišla zmaga, ampak še vedno imam en konec tedna pred seboj in želim, da nastopam tako, kot je treba."

"Lep in zadovoljiv dan"

Lanišek je trenutno osmi v skupnem seštevku svetovnega pokala, za četrtim mestom Gregorja Deschwanda zaostaja le 80 točk. Štirikrat je to zimo na posamičnih tekmah stal na zmagovalnem odru – poleg zmage v Lahtiju je bil še enkrat drugi v Willingenu ter dvakrat tretji v Lake Placidu in na letalnici v Vikersundu. Če ne bi bilo nesrečne diskvalifikacije zaradi dresa v Oberstdorfu, bi se morda lahko boril tudi za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov.

Foto: Guliverimage

Zagon za Planico je velik, a kot pravi sam, mora biti Planica že sama po sebi dovolj velik motivator. "Treba se je osredotočiti na primarno nalogo. Dobro se pripraviti v glavi, narediti počep, kot ga znam, odskok, kot ga znam. V letni fazi pa uživati in iskati malenkosti."

V četrtek je – kot vsi – opravil z dvema trening poletoma in kvalifikacijami. Pri prvem poletu ga je poneslo 224 metrov in je bil za Domnom Prevcem drugi. Drugi trening je končal na sedmem mestu, v kvalifikacijah pa je bil trinajsti. "Prvi polet je bil lep, drugi na meji, za kvalifikacije pa težko rečem. Je bilo kar težko. Ampak zdi se mi, da je bil na splošno gledano lep in zadovoljiv dan. Rezerve je vedno veliko. Na koncu pa je, kot si v glavi narediš. Ključno je, da se sprostim in poskušam čim bolj uživati v vsakem poletu," se je dotaknil četrtkovega delovnega dne.

Navdušen nad pripravo letalnice

"Uf, za letalnico pa nimam komentarja. Nobene slabe besede. Tako, kot je letos pripravljena, je redkokatera v svetovnem pokalu. Na primer Willingen je vedno na meji. Zaletna smučina v Planici teče, kot mora. Ni, da ni. Samo še veter mora malo sodelovati," je pohvalil odgovorne za pripravo Letalnice bratov Gorišek.

Foto: Guliverimage

Lanišek se na njej sicer dobro znajde. Pred dvema letoma je bil tam dvakrat drugi, leto prej tretji. Lani sta bila pred njim le Timi Zajc in Stefan Kraft. Še posebej pa se spominja nepozabne četverne slovenske zmage pred tremi leti. Zmaga na letalnici mu sicer še manjka, a pravi: "Slej ko prej bo prišla. S tem se ne obremenjujem več."

"Energijo iz občinstva spremeniti v nekaj pozitivnega"

V Vikersundu je bil letos na letalnici tretji, a tamkajšnja velikanka mu dela precej več preglavic. "Zelo zapletena letalnica, veliko pritiska. Hitro lahko izgubiš tudi po 20 metrov. Planica dopušča več napak, kar je zame bolje," ocenjuje.

Na domači v Planici je še druga razlika, saj v izteku vidi številne slovenske trobojnice in glasno navijanje slovenskih navijačev. Čeprav mu je zaradi tega toplo pri srcu, poskuša ostati zbran: "Ritual ostaja isti. Planica je taka, kot je – to energijo iz občinstva poskusiš spremeniti v nekaj pozitivnega. Ne, da ti je to breme, ampak da jo obrneš sebi v prid."