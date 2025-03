Domna Prevca je sestra Nika presenetila ob prihodu domov #video

Po zlatu na svetovnem prvenstvu so za slovenskega skakalca Domna Prevca hitro sledili novi izzivi v svetovnem pokalu. Podpisal se je tudi pod zmago na poletih v Vikersundu, zadnja postojanka v Lahtiju pa se mu ni izšla po željah.

Kaj je Domna Prevca presenetilo pri Niki, ko je prišel domov

"Veliko se je dogajalo v zadnjem obdobju in še sam sem si preveč naložil. V Lahtiju je bila glava malce preutrujena. Zdi se mi, da bi lahko malce bolje oddelal. Žal se mi ni izšlo, kot sem želel," je povedal in dodal, da je po tekmah v Lahtiju razmišljal, kako bi lahko izboljšal svojo formo. "Nekdo mi je dobro rekel, da se zmagovalnega konja ne menja. Umiri se in oddelaj svoje," je dodal.

Domen je preizkušal nekaj sprememb pri opremi: "Pri čevljih sem preizkušal ... Na treningu je kazalo dobro, ampak se mi na skakalnici ni izšlo," je priznal, da se včasih stvari ne odvijejo po načrtih. Kljub temu je optimističen glede prihodnjih tekem v Planici, kjer se počuti domače, čeprav je izvrsten tudi v Vikersundu, kjer mu morda letalnica še bolj leži. "Vikersund mi kar ustreza. Tudi Planica je še vedno super, čeprav ima malce bolj zahteven radius mize. A če mi uspe skok in se osredotočim, lahko uživam," je optimistično povedal o prihajajočih letalnicah.

Ne razmišlja o svetovnem rekordu

Čeprav je Domen pred kratkim v Vikersundu postavil nov osebni rekord s poletom, dolgim 247 metrov, pravi, da se ne osredotoča na svetovne rekorde. "Ko gre, ko si dober, je vse videti enostavno. To je umetnost izvedbe," se je dotaknil "enostavnega" doskoka pri 247 metrih in nato še rekorda: "Ne razmišljam o svetovnem rekordu. Te misli želim postaviti čisto stran. O teh stvareh bom razmišljal aprila, ko se bodo stvari razpletle."

Vesel je bil uspeha sestre Nike Prevc, ki je drugič zapored osvojila veliki kristalni globus. Foto: Aleš Fevžer

Zaveda se, da je v tesnem boju za mali kristalni globus, vendar pravi, da ga to ne obremenjuje. "Dobro je, da sem v tej vlogi, vendar moram to odmisliti. Osredotočiti se moram na skoke, da je tehnika izvedbe prava. Ko imam fokus, se tudi druge stvari izidejo. Glede preostalih stvari mi ni treba razmišljati, le o tehniki in izvedbi skoka," pravi Domen. O tem, ali se s Timijem Zajcem, ki je s 83 točkami drugi v seštevku poletov, zbadata, pa je povedal: "Ne, se ne. Mi se o teh statistikah sploh ne pogovarjamo, ker imamo druge, bolj banalne teme in se radi pošalimo o drugih stvareh."

Za vsakega skakalca je dobrodošlo, da se na letalnico poda v dobri formi, saj le tako lahko uživa ob daljših poletih. In ko je v dobri formi letalec tipa Domen Prevc, je še toliko bolje. "Letalnica mi daje nekakšno zaupanje. Zrak, podpora, hitrost. Jaz zelo rad delujem na odzive, da imam občutek, kaj delam. Da ni le vizija v glavi, ampak da mi tudi skakalnica daje kaj nazaj. Večja ko je hitrost, lažje mi je. S tega vidika so mi letalnice veliko bolj domače," pravi najmlajši od bratov Prevc.

Nika ga je doma presenetila

Njegov brat Cene je po 247 metrov dolgem poletu v Vikersundu v šali dejal, da mu je brat s tem dosežkom zadal rano, ker mu je podrl rekord (246 metrov). Pred njim je tako le še Peter, ki je kot prvi Zemljan poletel 250 metrov. "Cene že toliko let ne trenira, da bi bilo čudno, če ga ne bi. S tem se ni prav hvaliti. Delamo naprej. Štejejo občutki, užitki," je v smehu dejal Domen.

Ponosno je spremljal tudi uspeh svoje sestre Nike, ki je pretekli konec tedna v Lahtiju drugič zapored dvignila veliki kristalni globus. "Kot vsak brat sem bil zelo ponosen nanjo," pravi Domen. "Še bolj me je navdušilo to, kar sem videl, ko sem prišel domov. Ne glede na osvojen globus in konec sezone je imela prižgan računalnik in se učila za faks," je še dejal trenutno 12. skakalec zime, ki ga v četrtek ob 10. uri čakajo kvalifikacije za petkovo tekmo. Ob idealnem razpletu bi se lahko ob koncu zime povzpel celo med elitno deseterico v svetovnem pokalu – njegov zaostanek za desetim Avstrijcem Maximilianom Ortnerjem dve tekmi pred koncem znaša 109 točk.