Planiški praznik je pred vrati: kaj je dobro vedeti, preden pridete v Planico

Vse od četrtka do nedelje bo v Planici znova zelo živahno, obetajo se štirje dnevi letenja na Letalnici bratov Gorišek in dva boja za kristalna globusa, tudi s Slovenci v glavnih vlogah. Ti so v zadnjih tednih navduševali z rezultati in navijačem z dvojno zmago v Lahtiju poslali najboljše mogoče vabilo pod Ponce. Organizatorji so ob tem pripravili navodila, ki jih je v izogib slabi volji dobro prebrati.

Organizatorji si kot vsako leto tudi tokrat želijo, da gledalci v Planico prihajajo čim bolj organizirano. Vsem obiskovalcem bodo na voljo brezplačni krožni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, ki bodo za obiskovalce začeli voziti v jutranjih urah (v četrtek ob 7. uri, v petek ob 10. uri, v soboto ob 6.30, v nedeljo pa ob 7. uri), končali dve uri po koncu tekmovanja (četrtek, petek, nedelja), na dan ekipne tekme v soboto pa tri ure po koncu tekmovanj. Avtobusi v tem obdobju vozijo ves čas, a brez voznega reda.

Podrobneje si lahko o krožnem prevozu iz Kranjske Gore proti Planici (o vstopnih mestih: KG – glavna avtobusna postaja in veliko parkirišče pri policijski postaji, Podkoren – redna avtobusna postaja ob regionalni cesti, Zelenci – samo v primeru parkiranja avtobusov organiziranih prevozov) preberete tukaj.

Organizatorji opozarjajo, da avtobusi krožnega prometa ne bodo ustavljali v Ratečah, od tam se lahko v Planico odpravite peš, avtobusi krožnega prometa ob vrnitvi v Kranjsko Goro ustavijo le na glavni AP Kranjska Gora.

Na voljo bodo tudi dodatni avtobusni prevozi.

Če boste prišli z avtomobilom ...

Obiskovalce, ki bodo v Planico prišli z lastnimi vozili, bodo na parkirne površine usmerjali označbe organizatorja in navodila rediteljev. Parkiranje v Kranjski Gori bo mogoče na javnih parkirnih površinah, ki so plačljive, razen če bo drugače označeno z oznakami organizatorja. Parkiranje zunaj označenih parkirišč, še zlasti na in ob cesti, bosta policija in redarstvo dosledno sankcionirala, opozarjajo na uradni spletni strani.

V Planico z vlakom

Na finale 46. Fis svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih v Planici med četrtkom, 27. marcem, in nedeljo, 30. marcem, se lahko katerikoli dan odpravite s kombiniranim prevozom vlaka in avtobusa.

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami bo tudi letos prevoz v Planico na Fisov finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih mogoč z vlakom ter od Jesenic naprej z avtobusom, vezanim na vozni red vlakov (na povezavi). Pripravili so tudi posebno ugodnost za vse imetnike vstopnic za ogled planiških tekem – v Planico se lahko s katerekoli železniške postaje v Sloveniji do Jesenic in nazaj z vlakom pripeljete brezplačno. Podrobneje o tem si lahko preberete tu.

Vstop na prizorišče

Da bi na vhodih preprečili gnečo in obiskovalcem omogočili čim hitrejši prihod na prizorišče, bo vstop potekal v dveh korakih:

1. Na zunanjih vhodih bodo preverjali vstopnice.

2. Sledil bo vstop v nadzorovano območje (območje selekcije in umirjanja):

obiskovalci s prtljago bodo usmerjeni na vhode za pregled,

obiskovalci brez prtljage bodo usmerjeni na ločene vhode.

Napotki za čim hitrejši vstop: - s seboj imejte čim manj prtljage,

- če boste prišli v manjši skupini, naj ima prtljago le ena oseba iz skupine,

- po prihodu do vstopnih mest se tam ne zadržujte, ampak čim hitreje vstopite na prizorišče,

- imejte pripravljene vstopnice in

- aktivno sodelujte pri pregledu prtljage.

Prepoved kurjenja, odprtega ognja, postavljanja miz, stolov, omejitev letenja ...

Organizatorji ob tem opozarjajo, da sta strogo prepovedana kurjenje ter uporaba odprtega ognja in vseh vrst žarov. Prav tako je prepovedano postavljanje miz, stolov, ležalnikov in podobnih predmetov zaradi prehoda intervencijskih vozil.

Med vsemi predvidenimi ukrepi za zagotavljanje varnosti tekmovalcev in obiskovalcev pomemben del zajemajo tudi tisti, povezani z zagotavljanjem varnosti iz zraka. Iz tega naslova je bil 11. marca letos na predlog OK Planica izdan Sklep o omejitvi letenja vseh zrakoplovov (kar vključuje tudi brezpilotne zrakoplove) in ultralahkih letalnih naprav, letalskih modelov na motorni pogon, padal, jadralnih padal in jadralnih zmajev ter toplozračnih balonov v nenadzorovanem zračnem prostoru Republike Slovenije, od tal do največ višine pet tisoč čevljev nad srednjo morsko gladino (AMSL) v območju prireditve Planica 2025. Omejitev velja od 26. marca 2025 (od 8. ure) do 30. marca 2025 (do 13. ure), so še zapisali na uradni spletni strani.

Jakše: V Planico ne nosite prepovedanih predmetov in ne prihajajte pod vplivom alkohola

"Vse obiskovalce prosimo, da v Planico ne nosijo prepovedanih predmetov in da tja ne hodijo pod vplivom alkohola, takim osebam bomo vstop preprečili." Foto: Boštjan Podlogar/STA "Pričakujemo veliko število obiskovalcev. V Planici so še zimske razmere, obiskovalci naj se temu primerno oblečejo in obujejo. Obiskovalce pozivamo na samozaščitno ravnanje. Svoje opreme naj ne izpuščajo od svojih oči, osebne predmete naj imajo na drugim nedosegljivih mestih. Organizator bo zaradi varnosti poleg policije zagotovil zadostno število varnostnikov in rediteljev. Zaradi večje informiranosti bomo na vseh vstopnih točkah imeli opozorilne table, ki bodo dale vedeti, katere stvari so prepovedane za vnos – vsi predmeti, ki bi ogrozili posamezno življenje. Imamo tudi obvestilne table o vhodih, kjer so postavljeni pomembni začasni objekti. Vse obiskovalce prosimo, da v Planico ne nosijo prepovedanih predmetov in da tja ne hodijo pod vplivom alkohola, takim osebam bomo vstop preprečili. Zelo se veselimo četrtka, ko v Planico prihaja več kot štiri tisoč otrok. Prva naša naloga je, da poskrbimo za njihovo varnosti in da bodo uživali v poletih. Skrbno bomo gledali nanje. Ta dan je v Planici dan brez alkohola," pred planiškim spektaklom pravi vodja varnosti Marjan Jakše.

Kakšno bo vreme v Planici? Za zdaj kaže, da naj bi bila s soncem najbogatejša dneva četrtek in petek, ko bodo med obvezno opremo tudi sončna očala, v soboto pa naj bi se vreme poslabšalo. Podrobnejšo vremensko napoved bomo na Sportalu še objavili. V vsakem primeru pa ne gre pozabiti na topla oblačila, saj je v Planici v zgodnjih jutranjih in popoldanskih urah lahko še zimsko.

V četrtek kvalifikacije, v nedeljo zadnja tekma sezone

Tekmovalni program v Planici, kjer bodo v sredo opravili preizkus letalnice, se bo začel v četrtek ob 8. uri z uradnim treningom, ob 10. uri pa sledijo kvalifikacije z devetimi Slovenci. Petkova posamična tekma bo tradicionalno popoldanska, poskusna serija se bo začela ob 14. uri, prva serija bo ob 15. uri.

V soboto bodo skakalci moči združili na ekipni tekmi, poskusna serija bo ob 8. uri, začetek tekme ob 9.30. V nedeljo sledi zadnje dejanje sezone trideseterice, poskusna serija bo ob 8.30, začetek tekme uro pozneje.

V Planici bosta padli odločitvi o novem lastniku velikega globusa, za katerega sta v igri Daniel Tschofenig in Jan Hörl, in o dobitniku malega globusa za polete, v katerem Domen Prevc pred Timijem Zajcem vodi 83 točk, prav tako bo potekal še boj Planica 7, v katerega bo štelo vseh sedem poletov, zmagovalec seštevka pa bo prejel denarno nagrado in pokal.

Športni spored bo spremljal tudi bogat spremljevalni glasbeni program, o katerem si lahko več preberete tu.

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, Planica Četrtek, 27. marec

8.00 uradni trening

10.00 kvalifikacije Petek, 28. marec

14.00 poskusna serija

15.00 posamična tekma Sobota, 29. marec

8.00 poskusna serija

9.30 ekipna tekma Nedelja, 30. marec

8.30 poskusna serija

9.30 posamična tekma

